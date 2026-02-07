  1. Clients Privés
LaLiga Le Barça s'échappe en tête, deux matches reportés

Clara Francey

7.2.2026

Sérieux face à Majorque (3-0), le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a conforté sa première place en Liga samedi sur sa pelouse du Camp Nou, repoussant provisoirement le Real Madrid à quatre points.

Barcelona – Mallorca 3-0

Barcelona – Mallorca 3-0

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

07.02.2026

Agence France-Presse

07.02.2026, 18:46

Porté par son attaquant anglais Marcus Rashford, dans tous les bons coups, le Barça (1er, 58 points) a signé une onzième victoire en onze matchs à domicile cette saison en championnat grâce à un but opportuniste de Robert Lewandowski (29e, 1-0), une superbe frappe du gauche du prodige Lamine Yamal (61e, 2-0), et un slalom victorieux du jeune Marc Bernal (83e, 3-0).

Yamal, gêné depuis le début de saison par une pubalgie, a confirmé son retour en forme avec un match plein et une cinquième réalisation en cinq matches, qui lui permet de franchir la barre des 40 buts sous le maillot blaugrana, à seulement 18 ans.

L'entraîneur barcelonais Hansi Flick, privé de ses deux hommes forts Pedri et Raphinha, a lui idéalement préparé le choc face à l'Atlético Madrid jeudi prochain en demi-finale aller de Coupe du Roi en faisant souffler ses cadres en fin de partie.

Les Catalans, vainqueurs de 17 de leurs 18 derniers matches toutes compétitions confondues, espèrent désormais un nouveau faux-pas de leurs rivaux madrilènes (2e, 54 points), en déplacement dimanche (21h) à Valence (16e, 23 points), sans Vinicius Jr, suspendu, et Jude Bellingham et Rodrygo, blessés.

Football. Coup dur pour la Super Ligue : le FC Barcelone se retire du projet

FootballCoup dur pour la Super Ligue : le FC Barcelone se retire du projet

Deux matches reportés, colère à Vallecas

Plus tôt samedi, la rencontre entre le Rayo Vallecano (18e, 22 points) et Oviedo (20e, 16 points) a été reportée par précaution en raison de l'état impraticable de la pelouse de Vallecas, provoquant la colère du promu asturien, qui réclame une victoire par forfait.

Les joueurs du Rayo, soutenus par leur staff, avaient appelé vendredi via un communiqué de l'AFE, le Syndicat des Footballeurs Espagnols, à de meilleures conditions de travail, critiquant notamment l'état de leur stade, de leur pelouse et de leur centre d'entraînement.

Plusieurs centaines de supporters, privés de match et inquiets de la gestion du club, ont manifesté devant leur stade en réclamant la démission de leur président Raul Martin Presa, critiqué pour son projet de construire une nouvelle enceinte, en dehors du quartier populaire madrilène.

Un deuxième match de cette 23e journée, prévu à 18h30 entre le Séville FC (14e, 24 points) et Gérone (12e, 25 points), ainsi qu'une rencontre de deuxième division opposant Cadix à Almeria, ont également été reportées à cause des fortes intempéries en Andalousie, frappée par la tempête Marta.

