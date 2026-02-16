  1. Clients Privés
LaLiga Le Barça laisse filer des points à Gérone et perd son trône de leader

ATS

16.2.2026 - 23:11

Le FC Barcelone s'est incliné 2-1 à Gérone lundi en Liga. Le Barça cède ainsi la place de leader au Real Madrid, qui compte 60 points et deux longueurs d'avance sur les Catalans après 24 journées.

Girona – Barcelona 2-1

LALIGA | 24ème journée | Saison 25/26

16.02.2026

Keystone-SDA

16.02.2026, 23:11

16.02.2026, 23:24

Entré peu après l'heure de jeu, Francisco Beltran a inscrit le but victorieux à la 88e, offrant un succès de prestige à son équipe qui n'avait plus vaincu le pensionnaire du Camp Nou depuis décembre 2023. Lamine Yamal a manqué un penalty en faveur de Barcelone en fin de première période, avant que son coéquipier Pau Cubarsi n'ouvre la marque à la 59e. Mais Gérone a égalisé trois minutes plus tard avec Thomas Lemar, ouvrant la voie à une quatrième défaite cette saison pour les Blaugrana.

