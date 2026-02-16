Le FC Barcelone s'est incliné 2-1 à Gérone lundi en Liga. Le Barça cède ainsi la place de leader au Real Madrid, qui compte 60 points et deux longueurs d'avance sur les Catalans après 24 journées.
Entré peu après l'heure de jeu, Francisco Beltran a inscrit le but victorieux à la 88e, offrant un succès de prestige à son équipe qui n'avait plus vaincu le pensionnaire du Camp Nou depuis décembre 2023. Lamine Yamal a manqué un penalty en faveur de Barcelone en fin de première période, avant que son coéquipier Pau Cubarsi n'ouvre la marque à la 59e. Mais Gérone a égalisé trois minutes plus tard avec Thomas Lemar, ouvrant la voie à une quatrième défaite cette saison pour les Blaugrana.