Le FC Barcelone s'est incliné 2-1 à Gérone lundi en Liga. Le Barça cède ainsi la place de leader au Real Madrid, qui compte 60 points et deux longueurs d'avance sur les Catalans après 24 journées.

Girona – Barcelona 2-1 LALIGA | 24ème journée | Saison 25/26 16.02.2026

Keystone-SDA ATS

Entré peu après l'heure de jeu, Francisco Beltran a inscrit le but victorieux à la 88e, offrant un succès de prestige à son équipe qui n'avait plus vaincu le pensionnaire du Camp Nou depuis décembre 2023. Lamine Yamal a manqué un penalty en faveur de Barcelone en fin de première période, avant que son coéquipier Pau Cubarsi n'ouvre la marque à la 59e. Mais Gérone a égalisé trois minutes plus tard avec Thomas Lemar, ouvrant la voie à une quatrième défaite cette saison pour les Blaugrana.