Le Barça ne lâche plus un point, la pression monte sur le Real

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le Barça ne lâche plus un point, la pression monte sur le Real

Arthur Rappaz

13.12.2025

Grâce à un doublé de Raphinha, le Barça a creusé l'écart en tête de la Liga en s'imposant samedi 2-0 contre Osasuna, mettant le Real Madrid sous pression avant son déplacement dimanche à Alavés.

Barcelona - Osasuna 2-0

Barcelona - Osasuna 2-0

LALIGA | 17ème journée | Saison 25/26

13.12.2025

Agence France-Presse

13.12.2025, 21:32

Les Barcelonais enchaînent un septième succès de rang en Liga avec cette victoire contre le club de Pampelune qui a eu du mal à se dessiner tant la domination des Blaugrana a longtemps été stérile.

Les crochets de Lamine Yamal et Raphinha, les tirs lointains de Pedri (19e) ou Marcus Rashford sur coup franc (47e) ont fait souffrir une défense d'Osasuna solide et bien regroupée devant son gardien Sergio Herrera, auteur de plusieurs arrêts déterminants face à Rashford (48e) et Yamal (81e).

LaLiga. Un triplé de Ferran Torres et le Barça font imploser le Real Betis

LaLigaUn triplé de Ferran Torres et le Barça font imploser le Real Betis

En première période, les Navarrais ont concédé un but sur une reprise de la tête de Ferran Torres logée avec finesse dans la lucarne, mais annulée pour une position de hors-jeu. Le deuxième meilleur buteur de Liga (11 buts derrière les 16 de Kylian Mbappé), auteur d'un triplé la semaine passée face au Betis, est resté muet.

C'est finalement un doublé de Raphinha (70e et 86e), d'abord à la conclusion d'une contre-attaque supersonique initiée par Pedri, puis sur un ballon récupéré après une déviation adverse, qui a délivré les Catalans.

Le Real en plein doute

Invaincu depuis le 25 novembre toutes compétitions confondues, avec une défaite contre Chelsea (3-0) en Ligue des champions, Barcelone impose un rythme effréné au Real Madrid (2e, 36 pts) et à Villarreal (3e, 35 pts).

Les deux poursuivants devront s'imposer dimanche, respectivement à Alavès et Levante, s'ils ne veulent pas voir les Blaugrana s'envoler.

LaLiga. Soirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta

LaLigaSoirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta

Le Real Madrid se déplacera dimanche soir (21H00) au Pays Basque en plein doute.

Menacé après deux défaites de suite au Santiago Bernabéu, l'entraîneur Xabi Alonso est dans l'obligation de s’imposer contre Alavés pour espérer conserver son poste.

Un mauvais résultat combiné à un succès de Villarreal pourrait coûter leur place de dauphin aux Merengue et les placer sous la menace de l'Atlético Madrid (4e, 34 pts), vainqueur samedi contre Valence (2-1) avec un but décisif d'Antoine Griezmann.

Atlético - Valencia 2-1

Atlético - Valencia 2-1

LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26

13.12.2025

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Raté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital
Frayeur à Washington : un avion fait demi-tour après une défaillance de moteur
Allemagne : un homme de 20 ans attaque une mère et ses enfants au couteau
Le Barça ne lâche plus un point, la pression monte sur le Real
«S'il parvient à rester sur les étoiles, il peut aller très vite»