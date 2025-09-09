  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pas encore les autorisations Le Barça privé de Camp Nou face à Valence

ATS

9.9.2025 - 20:10

Le Barça a repoussé son retour dans son stade, le Camp Nou, encore en travaux. La prochaine rencontre de Liga dimanche face à Valence se jouera au stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 spectateurs.

Barcelone repousse son retour au Camp Nou.
Barcelone repousse son retour au Camp Nou.
Keystone

Keystone-SDA

09.09.2025, 20:10

Le Barça avait prévu de rouvrir dimanche avec une jauge réduite de 27'000 spectateurs, mais n'a pas obtenu les autorisations nécessaires de la part de la mairie.

«Le club travaille activement pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les semaines à venir», a précisé le club catalan, qui visait à l'origine une réouverture fin 2024, dans un communiqué.

Toujours dans le rouge financièrement, le Barça «remercie ses membres, ses fans et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien pendant ce processus complexe», sans donner de nouvel objectif.

Le géant espagnol disputait depuis deux ans ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuic pendant les travaux de rénovation de sa mythique enceinte.

Mais ces derniers ont été retardés par des problèmes de permis et des plaintes d'ouvriers concernant leurs conditions de travail.

Le club n'a cependant pas renouvelé son contrat de location avec la mairie de Barcelone, ne laissant comme seule option de repli le petit stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 places et situé au sein du centre d'entraînement blaugrana.

Ce stade, pour l'instant trop petit pour être homologué par la Liga, accueille notamment les matches de l'équipe féminine et du Barça Athletic, en troisième division.

Le club blaugrana, qui espère toujours l'achèvement des travaux à l'été 2026, va également devoir trouver une solution pour disputer ses rencontres de Ligue des champions.

Le coût de ce projet d'extension, qui portera la capacité du stade à 105'000 places, devrait atteindre 1,5 milliard d'euros.

Les plus lus

«Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !
Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre
Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
Campagne «sans précédent» de Moscou pour s'emparer de la Moldavie
Israël bombarde le Qatar et met Trump dans l’embarras