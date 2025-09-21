  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le Barça récite scrupuleusement sa leçon, l'Atlético mauvais élève

Arthur Rappaz

21.9.2025

Porté par un doublé clinique de l'attaquant espagnol Ferran Torres, le FC Barcelone a surclassé Getafe (3-0) dimanche lors de la cinquième journée de Liga, et reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid, toujours leader

Barcelona - Getafe 3-0

Barcelona - Getafe 3-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

21.09.2025

Agence France-Presse

21.09.2025, 23:14

21.09.2025, 23:21

LaLiga. Un bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

LaLigaUn bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

Le «Tiburon» (requin en espagnol), servi idéalement par une talonnade géniale de son coéquipier en sélection Dani Olmo, a conclu un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score (15e, 1-0), avant de faire le break en contre (34e, 2-0), inscrivant ses troisièmes et quatrièmes réalisations en championnat. Olmo, trouvé en retrait par l'Anglais Marcus Rashford, a ensuite creusé l'écart en deuxième période (63e, 3-0).

Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres, le Barça (2e, 13 points) continue de talonner le Real (1er, 15 points), vainqueur facile (2-0) samedi face à l'Espanyol Barcelone, et seule équipe de Liga à avoir remporté ses cinq premiers matchs.

LaLiga. Le Barça en démonstration : 6-0 contre Valence

LaLigaLe Barça en démonstration : 6-0 contre Valence

A nouveau contraint de disputer cette rencontre au stade Johan Cruyff, devant seulement 6.000 spectateurs, le club catalan reste dans l'attente des autorisations nécessaires à un retour provisoire au Camp Nou, encore en travaux.

Les dirigeants blaugranas espèrent toujours obtenir le feu vert de la mairie de Barcelone pour accueillir leur prochain match à domicile dans leur mythique enceinte face à la Real Sociedad, le 28 septembre prochain, avec une jauge réduite à 27.000 spectateurs.

L'Atlético déjà distancé

Plus tôt dans l'après-midi, l'Atlético Madrid, réduit à dix en deuxième période, a concédé un nul frustrant (1-1) sur la pelouse de Majorque et s'enlise en deuxième partie de tableau, loin de ses ambitions en début de saison.

Les Colchoneros (12e, 6 points) pensaient avoir décroché leur deuxième victoire en championnat grâce à l'Anglais Conor Gallagher (79e, 1-0) malgré l'exclusion du Norvégien Alexander Sorloth (73e), mais ils se sont fait reprendre à quelques minutes de la fin du match par l'inévitable Vedat Muriqi (85e, 1-1), auteur de son quatrième but de la saison.

L'Atlético, ambitieux cet été sur le marché des transferts avec plus de 170 millions d'euros dépensés pour rivaliser avec les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, se retrouve déjà distancé dans la course au titre avec neuf points de retard sur son rival madrilène (1er, 15 points) et sept sur le Barça (2e, 13 points).

Mallorca - Atlético 1-1

Mallorca - Atlético 1-1

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

21.09.2025

Interrogé en conférence de presse au sujet du carton rouge donné à Sorloth, l'entraîneur argentin Diego Simeone a refusé de parler d'arbitrage, estimant que son équipe devait tout simplement «s'améliorer», en se montrant «plus efficace».

Les club espagnols n'auront pas de répit, malgré une semaine sans compétition européenne, avec une sixième journée qui va se disputer entre mardi et jeudi.

Le Real et le Barça se déplaceront tous les deux chez des promus, à Levante, mardi (21H30) et Oviedo, jeudi (21H30), tandis que l'Atlético recevra son voisin du Rayo Vallecano au Metropolitano mercredi (21H30).

Les plus lus

État de Palestine : qui reconnaît et qui s'y oppose?
«Perspectives très, très bonnes» : la Suisse peut rêver en grand
Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»
Monthey: le Terminal combiné rail-route prévu pour fin 2027
Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland
Le Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite