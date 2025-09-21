Porté par un doublé clinique de l'attaquant espagnol Ferran Torres, le FC Barcelone a surclassé Getafe (3-0) dimanche lors de la cinquième journée de Liga, et reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid, toujours leader

Barcelona - Getafe 3-0 LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26 21.09.2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Le «Tiburon» (requin en espagnol), servi idéalement par une talonnade géniale de son coéquipier en sélection Dani Olmo, a conclu un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score (15e, 1-0), avant de faire le break en contre (34e, 2-0), inscrivant ses troisièmes et quatrièmes réalisations en championnat. Olmo, trouvé en retrait par l'Anglais Marcus Rashford, a ensuite creusé l'écart en deuxième période (63e, 3-0).

Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres, le Barça (2e, 13 points) continue de talonner le Real (1er, 15 points), vainqueur facile (2-0) samedi face à l'Espanyol Barcelone, et seule équipe de Liga à avoir remporté ses cinq premiers matchs.

A nouveau contraint de disputer cette rencontre au stade Johan Cruyff, devant seulement 6.000 spectateurs, le club catalan reste dans l'attente des autorisations nécessaires à un retour provisoire au Camp Nou, encore en travaux.

Les dirigeants blaugranas espèrent toujours obtenir le feu vert de la mairie de Barcelone pour accueillir leur prochain match à domicile dans leur mythique enceinte face à la Real Sociedad, le 28 septembre prochain, avec une jauge réduite à 27.000 spectateurs.

L'Atlético déjà distancé

Plus tôt dans l'après-midi, l'Atlético Madrid, réduit à dix en deuxième période, a concédé un nul frustrant (1-1) sur la pelouse de Majorque et s'enlise en deuxième partie de tableau, loin de ses ambitions en début de saison.

Les Colchoneros (12e, 6 points) pensaient avoir décroché leur deuxième victoire en championnat grâce à l'Anglais Conor Gallagher (79e, 1-0) malgré l'exclusion du Norvégien Alexander Sorloth (73e), mais ils se sont fait reprendre à quelques minutes de la fin du match par l'inévitable Vedat Muriqi (85e, 1-1), auteur de son quatrième but de la saison.

L'Atlético, ambitieux cet été sur le marché des transferts avec plus de 170 millions d'euros dépensés pour rivaliser avec les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, se retrouve déjà distancé dans la course au titre avec neuf points de retard sur son rival madrilène (1er, 15 points) et sept sur le Barça (2e, 13 points).

Mallorca - Atlético 1-1 LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26 21.09.2025

Interrogé en conférence de presse au sujet du carton rouge donné à Sorloth, l'entraîneur argentin Diego Simeone a refusé de parler d'arbitrage, estimant que son équipe devait tout simplement «s'améliorer», en se montrant «plus efficace».

Les club espagnols n'auront pas de répit, malgré une semaine sans compétition européenne, avec une sixième journée qui va se disputer entre mardi et jeudi.

Le Real et le Barça se déplaceront tous les deux chez des promus, à Levante, mardi (21H30) et Oviedo, jeudi (21H30), tandis que l'Atlético recevra son voisin du Rayo Vallecano au Metropolitano mercredi (21H30).