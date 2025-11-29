Le Barça se sort du pétrin grâce à ses stars et reprend la tête

Encore en souffrance défensivement, le FC Barcelone, mené dès la 44e seconde de jeu sur sa pelouse, a repris provisoirement la première place du championnat espagnol samedi en renversant Alavés (3-1) lors de la 14e journée de Liga.

Barcelona - Alavés 3-1 LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26 29.11.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Cueillis à froid sur un corner anodin (1re), les Catalans se sont finalement imposés dans leur deuxième match de la saison au Camp Nou, grâce notamment au retour comme titulaire du Brésilien Raphinha, passeur décisif pour Lamine Yamal (8e) puis Dani Olmo, auteur d'un doublé au bout du temps additionnel (26e, 90e+3).

Cette quatrième victoire consécutive en championnat permet au Barça (1er, 34 points), champion en titre, de reprendre la première place avec deux longeurs d’avance sur son éternel rival, le Real Madrid (2e, 32 points), en déplacement à Gérone (18e, 11 points) dimanche (21h).

Corrigés par Chelsea (3-0) mardi en Ligue des champions, les hommes d’Hansi Flick ont encore souffert défensivement, concédant de trop nombreuses occasions face à une modeste équipe basque (14e, 15 points).

Les Blaugranas, sauvés par leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne, devront se montrer bien plus convaincants pour espérer l'emporter mardi dans un choc face à l'Atlético de Madrid, match avancé de la 19e journée.