Sauvé par son gardien Joan Garcia, le FC Barcelone a arraché une victoire précieuse dans la course au titre sur la pelouse de son voisin de l'Espanyol samedi au terme d'un derby houleux (2-0) grâce à deux buts sur le gong de Dani Olmo et Robert Lewandowski.

Espanyol – Barcelona 0-2 LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26 03.01.2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Entrés en jeu en seconde période, le milieu offensif espagnol (86e, 1-0) et le buteur polonais (90e, 2-0), tous les deux servis par le jeune Fermin Lopez, ont offert au Barça un premier succès en 2026, dans l'ambiance hostile de Cornella.

Cette neuvième victoire de suite en championnat, rendue possible par les parades décisives du gardien catalan Joan Garcia, logiquement élu homme du match, permet au géant catalan (1er, 49 points) de prendre sept points d'avance sur le Real Madrid (2e, 42 points), opposé dimanche (16h15) au Bétis Séville (6e, 28 points).

Villareal débute 2026 par une victoire

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1.

Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.