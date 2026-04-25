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LaLiga Le Barça signe «un match presque parfait» et fonce vers le titre

Clara Francey

25.4.2026

Privé de son prodige Lamine Yamal jusqu'à la fin de la saison, le FC Barcelone a fait un pas de plus vers un 29e titre de champion d'Espagne samedi en s'imposant (2-0) à Getafe, en banlieue de Madrid.

Getafe – Barcelona 0-2

Getafe – Barcelona 0-2

LALIGA | 32ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

Agence France-Presse

25.04.2026, 19:22

Le Barça (1er, 85 points) n'est pas encore mathématiquement sacré, mais il faudrait désormais un miracle au Real Madrid (2e, 74 pts), tenu en échec par le Betis Séville la veille (1-1), pour espérer rattraper son retard de onze points à cinq journées de la fin du championnat.

LaLiga. Les Merengues lâchent encore des points face au Bétis

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Le club catalan a fait la différence en fin de première période sur un superbe ballon en profondeur de Pedri pour Fermin Lopez, qui a ouvert le score du plat du pied droit, avant de dédier son but à Lamine Yamal, blessé à la cuisse gauche et forfait jusqu'à la fin de la saison (45e, 1-0).

Le coach du Barça l’affirme. Lamine Yamal «sera là pour le Mondial et reviendra plus fort»

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L'ailier anglais Marcus Rashford, entré en jeu en deuxième période, a fait le break en allant seul au bout d'une contre-attaque initiée par Robert Lewandowski (74e, 2-0).

«Nous avons célébré cette victoire, pas encore le titre. Ce n'est pas terminé, il nous reste cinq matchs, et nous aurons le temps de célébrer à la fin de la saison. Lorsque nous jouons comme aujourd'hui, je suis heureux», a réagi l'entraîneur barcelonais Hansi Flick en conférence de presse.

«C'était presque un match parfait, j'ai beaucoup apprécié ce que nous avons réalisé avec le ballon mais aussi en défense, car ce n'est jamais facile de venir gagner ici», a-t-il ajouté.

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