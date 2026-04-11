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LaLiga Le Barça s’offre le derby catalan et fait un pas de plus vers un 29e titre

ATS

11.4.2026 - 22:06

Une invincibilité qui se poursuit et un titre qui lui tend les bras: large vainqueur du derby contre l'Espanyol (4-1) samedi, le Barça a profité du nul du Real Madrid la veille pour se rapprocher d'un 29e titre en Liga.

Barcelona – Espanyol 4-1

Barcelona – Espanyol 4-1

LALIGA | 31ème journée | Saison 25/26

11.04.2026

Keystone-SDA

11.04.2026, 22:06

A trois jours de sa mission «remontada» en quart de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne en titre a fait un pas de géant vers la conservation de sa couronne grâce à un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (9e, 25e) et à deux autres buts inscrits en fin de match par le prodige catalan Lamine Yamal, auparavant double passeur décisif (87e), et l'Anglais Marcus Rashford (89e).

Cette 16e victoire en 16 matchs à domicile en championnat cette saison permet au Barça (1er, 79 points) d'accroître son avance en tête de la Liga, avec neuf longueurs de plus que le Real (2e, 70 points), qui a probablement dit adieu au titre vendredi en concédant le nul (1-1) face à Gérone. Le milieu offensif de l'Espanyol Pol Lozano avait réduit l'écart en deuxième mi-temps d'une frappe tendue de l'entrée de la surface (56e).

A sept journées de la fin du championnat, et avec un Clasico à jouer au Camp Nou début mai, les hommes d'Hansi Flick sont encore en position d'atteindre la barre symbolique des 100 points, même si aucun faux-pas ne leur sera permis.

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