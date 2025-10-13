Le milieu offensif du FC Barcelone Dani Olmo est incertain pour le clasico contre le Real Madrid à fin octobre. Le joueur, touché à un mollet, a quitté le rassemblement de l'Espagne vendredi dernier.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦



Dani Olmo has injured the soleus in his left leg, with no damage to connective tissue. His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/dGDTdtkFtz — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

«Dani Olmo souffre d'une blessure musculaire au soléaire de la jambe gauche (muscle de la partie inférieure du mollet, NDLR)», écrit le Barça dans un communiqué. Le club catalan n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son meneur de jeu.

Selon la presse espagnole, le champion d'Europe 2024 avec la Roja pourrait manquer deux à trois semaines de compétition. Il est donc très incertain pour les prochaines rencontres du géant catalan, dont le clasico face au Real Madrid le 26 octobre.