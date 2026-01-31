  1. Clients Privés
LaLiga Le Barça vendange, mais assure l’essentiel comptable

Arthur Rappaz

31.1.2026

Inspiré mais maladroit, le FC Barcelone, leader de Liga, s'est tout de même imposé (3-1) samedi à Elche et a repris provisoirement quatre points d'avance sur le Real Madrid, sous pression dimanche dans le derby contre le Rayo Vallecano.

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Agence France-Presse

31.01.2026, 23:37

Avec autant d'occasions, le Barça aurait sûrement pu (et dû) signer un nouveau festival offensif.

Mais le champion d'Espagne en titre (1er, 55e points) se contentera bien de ce succès, qui lui permet de distancer son éternel rival (2e, 51 points), avant ses retrouvailles avec son public dimanche, quatre jours après la débâcle contre Benfica (4-2) en Ligue des champions.

LaLiga. Doublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou

LaLigaDoublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou

Contrairement à ses dernières sorties, le géant catalan n'a pas laissé son adversaire prendre les devants et a rapidement ouvert le score grâce à son prodige Lamine Yamal (6e, 1-0), lancé dans la profondeur par Dani Olmo.

Mais les hommes d'Hansi Flick ont, comme trop souvent cette saison, ont payé cash leur manque de réussite devant le but (18e, 20e) et se sont fait punir en offrant l'égalisation au promu sur sa seule réelle occasion, transformée par Alvaro Rodriguez, attaquant formé au Real (29e, 1-1).

Maladroit sur ses premières situations, Ferran Torres, en position idéale face au but, a d'abord heurté la barre puis le poteau (33e) sur la même action, avant de régler enfin la mire pour donner l'avantage aux Blaugranas sur une offrande de Frenkie de Jong(40e, 2-1).

LaLiga. Victime d’un incroyable hold up, le FC Barcelone chute

LaLigaVictime d’un incroyable hold up, le FC Barcelone chute

Le «Tiburon» (requin en espagnol), avait fait le plus dur, ensuite, pour s'offrir un doublé, mais son tir a été stoppé sur sa ligne par un défenseur (45e+2) et il a buté sur le gardien catalan Inaki Pena (57e), prêté par le Barça.

C'est finalement l'Anglais Marcus Rashford, entré en jeu en seconde période, qui a fait le break à la conclusion d'un énième débordement de Yamal (72e, 3-1).

Déjà privé de son métronome Pedri, le staff barcelonais pourrait connaître deux nouvelles pertes importantes, le Brésilien Raphinha (45e) et le latéral français Jules Koundé (84e) étant sortis tous les deux en semblant se plaindre de gênes musculaires.

Le titre s'éloigne pour l'Atlético

Egalement en déplacement chez un promu, l'Atlético Madrid a lui laissé filer de nouveaux points précieux dans la course au titre en concédant le match nul (0-0) sur la pelouse de Levante, 19e.

Les Colchoneros (3e, 45 points) n'ont pas su profiter du match nul (2-2) de Villarreal (4e, 42 points) face à Osasuna (9e, 26 points) pour conforter leur place sur le podium.

Les hommes de Diego Simeone, dont la frustration face à l'irrégularité de son équipe est de plus en plus visible, pourraient se retrouver dimanche soir à neuf longueurs du Real (2e) et dix du FC Barcelone (1er).

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Cette rencontre terne a été marquée par un violent choc aérien entre le défenseur argentin Matias Moreno et l'attaquant norvégien Alexander Sorloth, évacué sur une civière et transporté à l'hôpital.

Les examens réalisés ont cependant écarté «toute fracture ou hématome crânien», a déclaré l'Atlético sur X.

Plus tôt dans l'après-midi, le promu Oviedo (20e, 16 points) a mis fin à sa série noire de 15 matchs d’affilée sans victoire en arrachant trois points précieux dans la lutte pour le maintien (1-0) face à Gérone (11e, 25 points).

