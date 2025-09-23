  1. Clients Privés
LaLiga La patience des Catalans mise à l’épreuve : le Camp Nou n’est pas prêt

ATS

23.9.2025 - 23:10

La mairie de Barcelone a estimé mardi que le Camp Nou, toujours en travaux, n'était pas encore prêt à accueillir du public, même avec une jauge réduite. Des motifs de sécurité sont invoqués.

Keystone-SDA

23.09.2025, 23:10

23.09.2025, 23:28

Le Barça, champion d'Espagne en titre, espérait pouvoir accueillir la Real Sociedad dimanche devant 27'000 spectateurs dans son stade encore en travaux, mais la mairie refuse pour l'instant d'accorder les autorisations nécessaires.

Ligue des champions. Le choc Barça-PSG ne se jouera pas dans le nouveau Camp Nou

Ligue des championsLe choc Barça-PSG ne se jouera pas dans le nouveau Camp Nou

La rencontre se jouera, comme lors des deux dernières saisons, au stade olympique de Montjuic, à l'instar du choc face au PSG le 1er octobre prochain lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

«Nous partageons le souhait du club de revenir dès que possible, mais le conseil municipal doit garantir la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent se rendre au stade. C'est la priorité», a déclaré Laia Bonet, adjointe au maire de Barcelone, repoussant une nouvelle fois la réouverture partielle de l'enceinte, prévue initialement fin 2024.

Problèmes sur les sorties de secours

«Nous collaborerons pleinement avec le club afin qu'il puisse résoudre les problèmes en suspens», a-t-elle ajouté.

Pas encore les autorisations. Le Barça privé de Camp Nou face à Valence

Pas encore les autorisationsLe Barça privé de Camp Nou face à Valence

Selon la presse espagnole, les pompiers catalans ont détecté des problèmes de sécurité, notamment concernant les sorties de secours, lors de leur dernière visite au stade.

«Le club continue de travailler à l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochaines semaines», a déclaré le Barça dans un communiqué, assurant se pencher sur les «modifications» nécessaires demandées par la mairie sur le plan sécuritaire.

Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105'000 spectateurs, un record en Europe.

