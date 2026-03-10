  1. Clients Privés
LaLiga Le Camp Nou augmente sa jauge, en attendant la fin des travaux

ATS

10.3.2026 - 16:17

Le FC Barcelone a obtenu l'autorisation de porter la capacité provisoire du Camp Nou, dont les travaux ont pris beaucoup de retard, à 63'000 places, a annoncé mardi le champion d'Espagne en titre. C'est un peu plus de la moitié de sa capacité définitive.

Le FC Barcelone a obtenu l'autorisation de porter la capacité provisoire du Camp Nou.
Le FC Barcelone a obtenu l'autorisation de porter la capacité provisoire du Camp Nou.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:17

Après plus deux années de fermeture totale, le club catalan a enfin pu retrouver son antre mythique en novembre dernier, avec une jauge de 45'000 spectateurs uniquement. Avec la permission d'ouvrir les espaces VIP et le bas de la tribune Nord, la capacité du Camp Nou va désormais être «portée à 62'652 spectateurs», a indiqué mardi le Barça dans un communiqué.

Cette autorisation très attendue, délivrée par la maire de Barcelone, entrera en vigueur pour la réception du Séville FC, dimanche lors de la 28e journée de Liga. Le club catalan doit ensuite recevoir Newcastle le 18 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Plus de 100'000 places au final

Une bonne nouvelle pour le leader du championnat d'Espagne, dont la réouverture du stade devait initialement intervenir fin 2024 avant de subir plusieurs reports.

Le Barça devra toutefois attendre encore plusieurs mois -a priori jusqu'à l'été 2027- avant de pouvoir ouvrir le troisième et dernier niveau, qui doit porter au total à 105'000 places la capacité du plus grand stade d'Europe.

Au terme de ces travaux d'un coût de 1,5 milliard d'euros, le Camp Nou doit aussi disposer d'un toit, alors qu'une seule tribune en bénéficiait par le passé.

