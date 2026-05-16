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«Mission accomplie» Le chapitre barcelonais de Lewandowski touche à sa fin

ATS

16.5.2026 - 13:54

L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski, 37 ans, a annoncé samedi sur Instagram qu'il quitterait le club cet été, au terme de son contrat, après quatre saisons en Catalogne.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.05.2026, 13:54

16.05.2026, 14:08

L'ex-attaquant du Bayern Munich, 37 ans, a marqué 119 buts en 191 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça depuis son arrivée en 2022, et remporté trois Liga (2023, 2025 et 2026) et la Coupe du Roi en 2025.

«Après quatre années riches en défis et en efforts, il est temps pour moi de passer à autre chose», a déclaré le buteur polonais dans un message, assurant qu'il partait «avec le sentiment d'avoir accompli (sa) mission: quatre saisons, trois titres de champion» d'Espagne".

Lewandowski, sur le déclin mais tout de même décisif cette saison, n'a pas précisé sa future destination. Selon la presse catalane, il pourrait rejoindre le Chicago Fire, aux Etats-Unis, ou Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Il avait rejoint le Barça en 2022 après huit saisons au Bayern, et grandement contribué à relancer le club catalan, qui alors était en grande difficulté financière et sportive, notamment après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

«Le Barça est de retour là où mérite d'être», a estimé Lewandowski dans son message. «Je n'oublierai jamais l'amour que m'ont témoigné les supporters dès mes premiers jours. La Catalogne est ma terre d'accueil», a-t-il ajouté.

Son entraîneur Hansi Flick, interrogé dans le même temps en conférence de presse, a remercié le buteur polonais, qu'il avait déjà eu sous ses ordres au Bayern:

«Je travaille avec Robert depuis des années maintenant, et nous avons remporté neuf trophées ensemble, tous les titres que j’ai gagnés, c’était avec lui. Pour moi, c’était un privilège de travailler avec lui. Chaque jour, il a donné le meilleur de lui-même physiquement pour être au plus haut niveau», l'a encensé le technicien allemand.

«C'est un modèle parfait pour les jeunes joueurs… c'est pour ça qu'il joue toujours à ce niveau», a-t-il poursuivi.

Sur les réseaux sociaux, le Barça a également remercié Lewandowski, pour «chaque but» et «chaque moment passé sous ces couleurs». «Il est arrivé en star, il repart en légende», écrit le club.

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