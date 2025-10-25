Kylian Mbappé est l'homme providentiel du Real Madrid en ce début de saison. Revanchard après les quatre défaites infligées par le FC Barcelone la saison passée, le Français va tenter de décrocher sa première victoire dans un Clasico déjà déterminant, dimanche.

Kylian Mbappé est l'homme providentiel du Real Madrid en ce début de saison. EPA

ATS

Cinq buts inscrits en quatre matches, mais à chaque fois, une défaite amère. C'est jusqu'ici le bilan frustrant de Mbappé dans ce choc planétaire, qu'il a déjà marqué de son empreinte, sans la gloire espérée au bout.

En mai dernier, son triplé sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc n'avait pas suffi aux hommes de Carlo Ancelotti, submergés collectivement (4-3) par le prodige barcelonais Lamine Yamal et ses coéquipiers, qui se sont envolés vers un 28e titre de champion et un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne).

L'attaquant français, auteur du meilleur début de saison de sa carrière au niveau statistique avec 18 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues en club et en sélection, espère être plus accompagné dimanche à Bernabéu (16h15).

Duo gagnant avec Güler

Il a, sur ce point, trouvé un bel acolyte, avec le jeune turc Arda Güler, étincelant comme meneur de jeu depuis l'arrivée de Xabi Alonso, et pourra peut-être profiter du retour en forme de l'Anglais Jude Bellingham, buteur mercredi face à la Juve après des mois de doutes.

L'association technique avec Güler, passeur décisif sur six des 15 réalisations du Bondynois, est l'une des seules certitudes d'une équipe encore en construction, humiliée 5-2 face à l'Atlético lors de son premier vrai test cette saison.

Elle est aussi sa meilleure chance de faire mal à une défense catalane en grande difficulté depuis le départ de l'expérimenté Iñigo Martinez à Al-Nassr, en Arabie saoudite, et qui concède bien trop de situations dangereuses en tentant de jouer systématiquement le hors-jeu.

Le piège du hors-jeu

Cette tactique très risquée, avec une ligne défensive placée très haute sur le terrain, avait pourtant parfaitement fonctionné l'an dernier sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu (0-4), où Mbappé avait été signalé hors-jeu huit fois.

Mais le capitaine des Bleus devrait néanmoins avoir des occasions de briller, comme tous les adversaires récents du club catalan, s'il parvient à déjouer ce piège, bien moins précis sans l'expérience et la science du placement de Martinez.

«Mbappé? Compte tenu des qualités de nos joueurs, c'est évident que nous allons nous retrouver dans ces situations (de hors-jeu), mais avant de chercher à passer derrière leur ligne défensive, on devra faire beaucoup de choses bien pour arriver à des situations de passes», a estimé Xabi Alonso.

«Je crois que l'équipe est en pleine progression et Kylian en est un élément fondamental. Nous travaillons pour le trouver dans les meilleures positions possibles, pour qu'il puisse apparaître à l'intérieur de ce mécanisme collectif et être encore plus déterminant», a détaillé l'entraîneur madrilène au sujet de son attaquant star.

À lui de se montrer aussi clinique que depuis sa mésaventure lors du Mondial des clubs, dont il est revenu plus vif et affûté, pour offrir au Real une première revanche sur son meilleur ennemi. Et creuser un premier écart dans la course au titre, en prenant cinq points d'avance au classement.