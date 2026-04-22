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LaLiga Le Barça récolte 3 points, mais Yamal se blesse... en tirant son penalty !

ATS

23.4.2026 - 00:00

Vainqueur (1-0) face au Celta Vigo, le FC Barcelone a poursuivi sa marche vers le titre en Liga mercredi en reprenant ses distances avec le Real Madrid. Mais les Blaugrana ont certainement perdu leur prodige Lamine Yamal pour le sprint final.

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Keystone-SDA

23.04.2026, 00:00

23.04.2026, 00:03

L'ailier de 18 ans, star du Barça et de la sélection espagnole, s'est blessé en marquant un pénalty qu'il avait lui-même obtenu (40e, 1-0) avant de rentrer aux vestiaires visiblement touché à la cuisse gauche, une sérieuse alerte à 50 jours du début de la Coupe du monde nord-américaine (11 juin – 19 juillet).

LaLiga. Bousculé et sifflé par son public, le Real Madrid refuse d’abdiquer

LaLigaBousculé et sifflé par son public, le Real Madrid refuse d’abdiquer

Ce 24e but de la saison du jeune gaucher permet en attendant au champion d'Espagne en titre (1er, 82 points) de conserver ses neuf longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 73 points), à six journées de la fin du championnat.

LaLiga. Le Barça s’offre le derby catalan et fait un pas de plus vers un 29e titre

LaLigaLe Barça s’offre le derby catalan et fait un pas de plus vers un 29e titre

Selon les premières informations de la presse catalane, Yamal serait touché aux ischio-jambiers et pourrait être absent au moins cinq semaines, ce qui le priverait de la fin de saison avec son club, dont le Clasico du 10 mai prochain face au Real.

L'Atlético défait par Elche

Elche – Atlético 3-2

Elche – Atlético 3-2

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

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