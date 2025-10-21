Le Barça ne jouera finalement pas à Miami. La Ligue de football espagnole a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à délocaliser le match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone.

Toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier en signe de protestation. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«La Liga souhaite informer qu'à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d'annuler l'événement en raison de l'incertitude générée ces dernières semaines en Espagne», écrit la Liga dans un communiqué, regrettant de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match de championnat à l'étranger pour la première fois.

Cette initiative avait été unanimement dénoncée par les clubs espagnols ces derniers jours, le Real Madrid en tête, mais aussi par des joueurs du Barça, dont le Néerlandais Frenkie de Jong. A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet.

L'UEFA avait autorisé

La pression s'était accentuée ces dernières heures, suite notamment aux déclarations des joueurs du Real Thibaut Courtois et Dani Carvajal, assurant que la tenue de ce match aux Etats-Unis aurait «faussé la compétition» et avantagé le Barça.

Les premiers billets pour la rencontre, qui devait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium, auraient dû être disponibles en fin d'après-midi, mais les pré-ventes ont été «reportées» indéfiniment compte tenu du contexte en Espagne.

L'UEFA, tout en déclarant être dans l'idée «opposée» à la délocalisation de match de championnats, avait autorisé la Liga et la Serie A à organiser Villarreal-FC Barcelone à Miami et AC Milan-Côme en Australie, provoquant l'opposition de nombreux clubs et groupes de supporters en Europe.