  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Match délocalisé à Miami Face à la gronde générale, LaLiga fait marche arrière

ATS

21.10.2025 - 23:26

Le Barça ne jouera finalement pas à Miami. La Ligue de football espagnole a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à délocaliser le match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone.

Toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier en signe de protestation.
Toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier en signe de protestation.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.10.2025, 23:26

«La Liga souhaite informer qu'à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d'annuler l'événement en raison de l'incertitude générée ces dernières semaines en Espagne», écrit la Liga dans un communiqué, regrettant de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match de championnat à l'étranger pour la première fois.

«C’est une étape historique». Barcelone – Villarreal s’exporte outre-Atlantique : une première pour la Liga !

«C’est une étape historique»Barcelone – Villarreal s’exporte outre-Atlantique : une première pour la Liga !

Cette initiative avait été unanimement dénoncée par les clubs espagnols ces derniers jours, le Real Madrid en tête, mais aussi par des joueurs du Barça, dont le Néerlandais Frenkie de Jong. A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet.

L'UEFA avait autorisé

La pression s'était accentuée ces dernières heures, suite notamment aux déclarations des joueurs du Real Thibaut Courtois et Dani Carvajal, assurant que la tenue de ce match aux Etats-Unis aurait «faussé la compétition» et avantagé le Barça.

Football. L'UEFA approuve la délocalisation de matches de Liga et Serie A

FootballL'UEFA approuve la délocalisation de matches de Liga et Serie A

Les premiers billets pour la rencontre, qui devait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium, auraient dû être disponibles en fin d'après-midi, mais les pré-ventes ont été «reportées» indéfiniment compte tenu du contexte en Espagne.

L'UEFA, tout en déclarant être dans l'idée «opposée» à la délocalisation de match de championnats, avait autorisé la Liga et la Serie A à organiser Villarreal-FC Barcelone à Miami et AC Milan-Côme en Australie, provoquant l'opposition de nombreux clubs et groupes de supporters en Europe.

Tensions en Serie A. Adrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

Tensions en Serie AAdrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

Les plus lus

Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !
Loyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale
Tweet raciste : une amende avec sursis requise contre l’influenceuse Mila
Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre