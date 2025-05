Porté par un doublé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone, déjà sacré champion, a conclu dimanche son extraordinaire saison par un dernier succès de prestige sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (3-0).

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'éternel buteur polonais, auteur de ses 26e et 27e réalisations de la saison en championnat (14e, 17e), a mené le Barça (1er, 88 points) vers sa 28e et ultime victoire en Liga et franchi la barre des 100 buts inscrits sous le maillot blaugrana, avec 101 unités en 147 matches.

Lewandowski, en tête du classement pendant une grande partie de la saison, termine deuxième meilleur buteur du championnat espagnol à quatre longueurs de l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé (31), officiellement «Pichichi» et Soulier d'Or européen pour sa première saison à Madrid.

Plus tôt dans la journée, l'Atlético Madrid s'est imposé largement (4-0) sur la pelouse de Gérone grâce notamment à un triplé de l'attaquant norvégien Alexander Sorloth (68e, 90e, 90e+3) et finit troisième derrière le FC Barcelone et le Real Madrid.

Gérone, surprenant troisième l'an dernier et qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, va lui terminer tout en bas du classement à la 16e place, à seulement un point de la descente en deuxième division. L'équipe d'Antoine Griezmann, dont l'avenir est toujours incertain, va désormais se projeter vers le Mondial des clubs (14 juin - 13 juillet).

Battu largement (4-2) par Villarreal, cinquième et qualifié pour la C1, le Séville FC a vécu une dernière journée cauchemardesque, à la hauteur de sa saison, que le club andalou, habitué à jouer l'Europe, termine 17e et premier non-relégable.