Le FC Séville, 15e du championnat espagnol, a limogé son entraîneur argentin Matías Almeyda. Celui-ci était arrivé en début de saison dans le club andalou qui compte dans son effectif les Suisses Djibril Sow et Ruben Vargas.
Le FC Séville, qui est à trois points de la zone de relégation, a publié un bref communiqué dans lequel il remercie l'ancien milieu de terrain de 53 ans, qui a dirigé l'équipe à 32 reprises (29 matches en Liga et trois en Coupe du Roi).
Le communiqué ne mentionne pas de remplaçant ni un éventuel entraîneur intérimaire, à l'aube d'une trêve internationale de deux semaines.