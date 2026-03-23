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LaLiga Séville en deçà des attentes, l'entraîneur remercié

ATS

23.3.2026 - 15:32

Le FC Séville, 15e du championnat espagnol, a limogé son entraîneur argentin Matías Almeyda. Celui-ci était arrivé en début de saison dans le club andalou qui compte dans son effectif les Suisses Djibril Sow et Ruben Vargas.

Keystone-SDA

23.03.2026, 15:32

Le FC Séville, qui est à trois points de la zone de relégation, a publié un bref communiqué dans lequel il remercie l'ancien milieu de terrain de 53 ans, qui a dirigé l'équipe à 32 reprises (29 matches en Liga et trois en Coupe du Roi).

LaLiga. Le FC Séville de Sow et Vargas laminé par un Barça revanchard

LaLigaLe FC Séville de Sow et Vargas laminé par un Barça revanchard

Le communiqué ne mentionne pas de remplaçant ni un éventuel entraîneur intérimaire, à l'aube d'une trêve internationale de deux semaines.

Une rencontre difficile contre le Barça

Barcelona – Sevilla 5-2

Barcelona – Sevilla 5-2

LALIGA | 28ème journée | Saison 25/26

15.03.2026

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