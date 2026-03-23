Le FC Séville, 15e du championnat espagnol, a limogé son entraîneur argentin Matías Almeyda. Celui-ci était arrivé en début de saison dans le club andalou qui compte dans son effectif les Suisses Djibril Sow et Ruben Vargas.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Keystone-SDA ATS

Le FC Séville, qui est à trois points de la zone de relégation, a publié un bref communiqué dans lequel il remercie l'ancien milieu de terrain de 53 ans, qui a dirigé l'équipe à 32 reprises (29 matches en Liga et trois en Coupe du Roi).

Le communiqué ne mentionne pas de remplaçant ni un éventuel entraîneur intérimaire, à l'aube d'une trêve internationale de deux semaines.

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