  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le FC Séville de Sow et Vargas laminé par un Barça revanchard

Clara Francey

15.3.2026

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a conservé ses quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga en écrasant dimanche le Séville FC (5-2), préparant idéalement la réception de Newcastle en 8e de finale retour de la Ligue des champions mercredi.

Barcelona – Sevilla 5-2

Barcelona – Sevilla 5-2

LALIGA | 28ème journée | Saison 25/26

15.03.2026

Agence France-Presse

15.03.2026, 18:30

15.03.2026, 19:55

Corrigé (4-1) à l'aller, le Barça a pris sa revanche sur sa pelouse grâce notamment à un triplé du capitaine blaugrana Raphinha (9e s.p, 20e s.p, 51e) et deux autres buts du milieu offensif espagnol Dani Olmo (38e) et du latéral portugais Joao Cancelo (60e), à l'origine des deux pénalties inscrits par son capitaine.

LaLiga. Ruben Vargas, Djibril Sow et Séville font plier le Barça

LaLigaRuben Vargas, Djibril Sow et Séville font plier le Barça

Une «manita» - symbole d'humiliation en Espagne - qui permet au géant catalan (1er, 70 points) de maintenir à distance le Real (2e, 66 points), son éternel rival, à dix journées de la fin du championnat.

Les Sévillans (14e, 31 points), avaient réduit le score en fin de première mi-temps par leur ailier gauche Oso (45e+3), passeur décisif ensuite pour le Suisse Djibril Sow au bout du temps additionnel (90e+2).

LaLiga. Le Real Madrid régale grâce à des bijoux de Valverde et Güler !

LaLigaLe Real Madrid régale grâce à des bijoux de Valverde et Güler !

Murat Yakin se frotte les mains

  • Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a deux raisons de se réjouir à l'issue de cette partie. Primo, Djibril Sow a encore fait trembler les filets. Lors des cinq derniers matches, le milieu zurichois a marqué trois fois et délivré une passe décisive.
  • Deuxio, Ruben Vargas est de retour aux affaires. Absent des terrains depuis fin novembre en raison d'une blessure à une cuisse – il avait rechuté début janvier -, l'ailier est entré en jeu à la mi-temps. L'Argovien revient à temps pour la prochaine trêve internationale, lors de laquelle la Suisse livrera deux matches amicaux face à l'Allemagne (27 mars à Bâle) et la Norvège (31 mars à Oslo).
Montre plus

Les plus lus

Il s’en sort indemne malgré une spectaculaire chute de plusieurs centaines de mètres
La princesse Eugenie perd son emploi de cœur à cause de son père scandaleux
Un bateau coule aux Seychelles : deux Suisses portés disparus
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Fronde en Argovie sur le placement d'une élève handicapée
Bruno Salomone, acteur dans «Fais pas ci, fais pas ça», est décédé