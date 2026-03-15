Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a conservé ses quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga en écrasant dimanche le Séville FC (5-2), préparant idéalement la réception de Newcastle en 8e de finale retour de la Ligue des champions mercredi.
Corrigé (4-1) à l'aller, le Barça a pris sa revanche sur sa pelouse grâce notamment à un triplé du capitaine blaugrana Raphinha (9e s.p, 20e s.p, 51e) et deux autres buts du milieu offensif espagnol Dani Olmo (38e) et du latéral portugais Joao Cancelo (60e), à l'origine des deux pénalties inscrits par son capitaine.
Une «manita» - symbole d'humiliation en Espagne - qui permet au géant catalan (1er, 70 points) de maintenir à distance le Real (2e, 66 points), son éternel rival, à dix journées de la fin du championnat.
Les Sévillans (14e, 31 points), avaient réduit le score en fin de première mi-temps par leur ailier gauche Oso (45e+3), passeur décisif ensuite pour le Suisse Djibril Sow au bout du temps additionnel (90e+2).
Murat Yakin se frotte les mains
- Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a deux raisons de se réjouir à l'issue de cette partie. Primo, Djibril Sow a encore fait trembler les filets. Lors des cinq derniers matches, le milieu zurichois a marqué trois fois et délivré une passe décisive.
- Deuxio, Ruben Vargas est de retour aux affaires. Absent des terrains depuis fin novembre en raison d'une blessure à une cuisse – il avait rechuté début janvier -, l'ailier est entré en jeu à la mi-temps. L'Argovien revient à temps pour la prochaine trêve internationale, lors de laquelle la Suisse livrera deux matches amicaux face à l'Allemagne (27 mars à Bâle) et la Norvège (31 mars à Oslo).