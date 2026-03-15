Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a conservé ses quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga en écrasant dimanche le Séville FC (5-2), préparant idéalement la réception de Newcastle en 8e de finale retour de la Ligue des champions mercredi.

Barcelona – Sevilla 5-2 LALIGA | 28ème journée | Saison 25/26 15.03.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Corrigé (4-1) à l'aller, le Barça a pris sa revanche sur sa pelouse grâce notamment à un triplé du capitaine blaugrana Raphinha (9e s.p, 20e s.p, 51e) et deux autres buts du milieu offensif espagnol Dani Olmo (38e) et du latéral portugais Joao Cancelo (60e), à l'origine des deux pénalties inscrits par son capitaine.

Une «manita» - symbole d'humiliation en Espagne - qui permet au géant catalan (1er, 70 points) de maintenir à distance le Real (2e, 66 points), son éternel rival, à dix journées de la fin du championnat.

Les Sévillans (14e, 31 points), avaient réduit le score en fin de première mi-temps par leur ailier gauche Oso (45e+3), passeur décisif ensuite pour le Suisse Djibril Sow au bout du temps additionnel (90e+2).