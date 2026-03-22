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LaLiga Le leader Barcelone bat le Rayo sans forcer son talent

Gregoire Galley

22.3.2026

Barcelone a conforté dimanche sa première place en Liga en battant au Camp Nou le Rayo Vallecano 1-0, repoussant provisoirement à 7 points le Real Madrid qui accueille en soirée l'Atlético dans l'affiche de cette 29e journée.

Barcelona – Rayo Vallecano 1-0

Barcelona – Rayo Vallecano 1-0

LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Agence France-Presse

22.03.2026, 17:44

Quatre jours après la raclée 7-2 infligée à Newcastle en Ligue des champions, les Blaugranas semblaient un peu à court de carburant. Ils se sont contentés de faire le minimum syndical contre les 14e du classement. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a marqué l'unique but du match de la tête, à la reprise d'un corner au deuxième poteau (1-0, 24e).

Mais le Barça a bel et bien enchaîné sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, avec 25 buts marqués dans cette série, soit une moyenne de plus de trois buts par match. Il égale aussi un record du club datant de la saison 1959/60, avec quinze victoires consécutives à domicile en championnat.

L'entraîneur des Catalans Hansi Flick n'avait pas cherché à ménager ses stars, en réalignant dix des onze joueurs titularisés mercredi. Lamine Yamal, Robert Lewandowski ou encore Raphinha étaient notamment sur la pelouse au coup d'envoi, mais n'ont pas fait la différence.

En fin de match, le Rayo a gâché une occasion quasiment immanquable, lorsque Alfonso Espino Garcia n'a pas cadré un tir enroulé, alors que deux, voire trois, de ses coéquipiers étaient disponibles dans la surface.

Ligue des champions. Le Barça atomise Newcastle et file en quarts

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