Ce qui devait être un match amical ordinaire s’est terminé dans le chaos : la rencontre entre le Real Betis et Côme a été assombrie mercredi par une violente bagarre générale. Un joueur de l’équipe de Suisse a notamment tenté de calmer les esprits.

Un match «amical» entre Betis et Côme vire au chaos 07.08.2025

Peu avant la mi-temps soit sifflé, une altercation violente a éclaté à Cadix, en Andalousie, alors que le score était de 0-2 en faveur du Betis.

Plusieurs tacles violents des Italiens, entraînés par Cesc Fábregas, seraient à l'origine de l'incident selon plusieurs médias. La tension était palpable : la star du Betis, Pablo Fornals, a ainsi donné une gifle à son adversaire Máximo Perrone après une bousculade. Ce dernier a répliqué en lui assénant un coup de poing.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une bagarre générale éclate et que les coups fusent. L'attaquant de l’équipe de Séville, Chucho Hernández, a notamment accidentellement touché son... coéquipier Natan au visage en voulant frapper un joueur de Côme.

Les choses s'enveniment entre Côme et le Betis Séville. imago

Remplaçants et entraîneurs se sont également précipité sur le terrain pour tenter de maîtriser la situation. Le défenseur de la Nati, Ricardo Rodriguez, s’est alors retrouvé au coeur de l’action. Le Suisse, qui porte le maillot du Betis, a tenté d'apaiser ses coéquipiers et ses adversaires. Les esprits se sont finalement calmés après quelques instants.

Fornals et Perrone ont tous deux reçu un carton rouge. Après une courte interruption, le match a pu reprendre sans les deux joueurs et Côme a finalement remporté ce match «amical» sur le score de 3-2.