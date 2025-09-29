  1. Clients Privés
LaLiga Conditions climatiques extrêmes : Valence–Oviedo ne se jouera pas

ATS

29.9.2025 - 17:46

Le match de Liga entre Valence et Oviedo prévu lundi dans la soirée a été reporté en raison de l'alerte rouge maintenue dans la communauté valencienne, frappée par de fortes pluies depuis dimanche. C'est ce qu'a annoncé la fédération espagnole de football (RFEF).

Keystone-SDA

29.09.2025, 17:46

Le match, prévu à 21h au Mestalla stadium, a du coup été décalé d'une journée, fixé au mardi 20h, «si les conditions météo le permettent», a précisé la RFEF.

En octobre 2024, l'est de l'Espagne avait été frappé par des inondations meurtrières qui avaient fait 235 morts.

Alerte rouge

Depuis dimanche, la région a été placée en alerte rouge par l'agence météo espagnole.

Les précipitations qui ont touché la région de Valence dans la nuit de dimanche à lundi n'ont pour l'instant pas causé de dommages corporels, ont indiqué les médias locaux.

Les écoles et collèges sont restés portes closes lundi dans la ville de Valence, et plusieurs espaces publics ont également été fermés.

