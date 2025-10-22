  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Match délocalisé annulé Le patron de LaLiga s’emporte : «Une occasion manquée...»

Nicolas Larchevêque

22.10.2025

L'annulation de la délocalisation du match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami représente «une occasion manquée pour le football espagnol», a regretté sur X mercredi le président de la Liga, Javier Tebas.

L’annulation de Villarreal - FC Barcelone à Miami est «une occasion manquée» pour Javier Tebas.
L’annulation de Villarreal - FC Barcelone à Miami est «une occasion manquée» pour Javier Tebas.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

22.10.2025, 14:07

22.10.2025, 14:09

Sous pression depuis des semaines, la Liga a annoncé mardi soir renoncer à cette initiative qui avait suscité de nombreuses critiques, disant «regretter» de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match à l'étranger pour la première fois.

Match délocalisé à Miami. Face à la gronde générale, LaLiga fait marche arrière

Match délocalisé à MiamiFace à la gronde générale, LaLiga fait marche arrière

Son président a renchéri mercredi sur X, évoquant une «occasion manquée», estimant que le football espagnol avait également perdu «une occasion de progresser, de se projeter dans le monde et de renforcer son avenir».

Javier Tebas, sans le nommer, s'en prend également au Real Madrid, en première ligne contre ce projet unanimement dénoncé par les clubs espagnols, dont deux joueurs, Thibaut Courtois et Dani Carvajal, avaient estimé que cette délocalisation aux Etats-Unis aurait «faussé la compétition» et avantagé le Barça.

«On fait appel à ‘l'intégrité de la compétition’ de la part de ceux qui remettent en question cette même intégrité depuis des années, en faisant pression sur les arbitres, les dirigeants, en construisant des récits déformés ou en utilisant la pression politique et médiatique comme outil sportif», regrette Javier Tebas.

A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga avaient refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet. Le président de la Liga a toutefois assuré qu'il retentera l'expérience: «Nous continuerons d'essayer. Cette fois, nous avons été très proches», a-t-il écrit.

Le match devrait finalement se jouer au stade de la Ceramica, l'enceinte habituelle de Villarreal, le 21 décembre.

Les plus lus

«Elle mangeait de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle»
«Qui aurait pu imaginer que Lola croiserait cette chose, ce monstre?»
Introuvable depuis six ans – L'affaire Rebecca Reush relancée
Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !