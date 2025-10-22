L'annulation de la délocalisation du match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami représente «une occasion manquée pour le football espagnol», a regretté sur X mercredi le président de la Liga, Javier Tebas.

L’annulation de Villarreal - FC Barcelone à Miami est «une occasion manquée» pour Javier Tebas. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sous pression depuis des semaines, la Liga a annoncé mardi soir renoncer à cette initiative qui avait suscité de nombreuses critiques, disant «regretter» de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match à l'étranger pour la première fois.

Son président a renchéri mercredi sur X, évoquant une «occasion manquée», estimant que le football espagnol avait également perdu «une occasion de progresser, de se projeter dans le monde et de renforcer son avenir».

Javier Tebas, sans le nommer, s'en prend également au Real Madrid, en première ligne contre ce projet unanimement dénoncé par les clubs espagnols, dont deux joueurs, Thibaut Courtois et Dani Carvajal, avaient estimé que cette délocalisation aux Etats-Unis aurait «faussé la compétition» et avantagé le Barça.

«On fait appel à ‘l'intégrité de la compétition’ de la part de ceux qui remettent en question cette même intégrité depuis des années, en faisant pression sur les arbitres, les dirigeants, en construisant des récits déformés ou en utilisant la pression politique et médiatique comme outil sportif», regrette Javier Tebas.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025

A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga avaient refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet. Le président de la Liga a toutefois assuré qu'il retentera l'expérience: «Nous continuerons d'essayer. Cette fois, nous avons été très proches», a-t-il écrit.

Le match devrait finalement se jouer au stade de la Ceramica, l'enceinte habituelle de Villarreal, le 21 décembre.