  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le Portugais Joao Cancelo fait son retour au Barça

ATS

13.1.2026 - 14:17

Le latéral portugais Joao Cancelo va faire son retour au FC Barcelone. Il a été prêté jusqu'à la fin de la saison par l'équipe saoudienne d'Al Hilal, a annoncé mardi le club catalan.

Joao Cancelo avait déjà évolué chez les Blaugranas lors de la saison 2023-2024.
Joao Cancelo avait déjà évolué chez les Blaugranas lors de la saison 2023-2024.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.01.2026, 14:17

L'international portugais de 31 ans a déjà porté les couleurs du Barça lors de la saison 2023-2024, période durant laquelle il avait déjà été prêté par son club précédent de Manchester City. A la fin de son prêt, fin juin, il retournera à Al Hilal.

Joao Cancelo a auparavant porté les couleurs de l'Inter Milan, de la Juventus et du Bayern Munich, où Manchester City l'avait également prêté. Il compte à son impressionnant palmarès un Championnat d'Allemagne, trois Championnats d'Angleterre, un Championnat d'Italie et Championnat du Portugal, ainsi qu'une Ligue des nations avec le Portugal en 2019.

Les plus lus

Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
«Charlie Hebdo» se moque à nouveau de la Suisse
«On vient d'enterrer sa maman, on entend un coup de feu, et Alain tombe mort»
Un médaillé olympique suisse a perdu la vie dans une avalanche en Valais
La campagne pour l'imposition individuelle est lancée
L'Italie veut se porter partie civile