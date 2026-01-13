Le latéral portugais Joao Cancelo va faire son retour au FC Barcelone. Il a été prêté jusqu'à la fin de la saison par l'équipe saoudienne d'Al Hilal, a annoncé mardi le club catalan.

Joao Cancelo avait déjà évolué chez les Blaugranas lors de la saison 2023-2024. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'international portugais de 31 ans a déjà porté les couleurs du Barça lors de la saison 2023-2024, période durant laquelle il avait déjà été prêté par son club précédent de Manchester City. A la fin de son prêt, fin juin, il retournera à Al Hilal.

Joao Cancelo a auparavant porté les couleurs de l'Inter Milan, de la Juventus et du Bayern Munich, où Manchester City l'avait également prêté. Il compte à son impressionnant palmarès un Championnat d'Allemagne, trois Championnats d'Angleterre, un Championnat d'Italie et Championnat du Portugal, ainsi qu'une Ligue des nations avec le Portugal en 2019.