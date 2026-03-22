Le Real Madrid a battu l'Atlético 3-2 dimanche soir au Bernabeu au terme d'un derby au scénario échevelé qui permet aux coéquipiers de Kylian Mbappé, entré en cours de jeu, de rester au contact du FC Barcelone en tête de la Liga.

Real Madrid – Atlético 3-2 LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26 22.03.2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

A neuf journées de la fin du championnat, l'écart reste de quatre points entre le Barça (1er, 73 pts), vainqueur un peu plus tôt du Rayo Vallecano (1-0) et le Real (2e, 69 pts).

Dimanche soir, plus entreprenants mais inefficaces, les joueurs du Real ont été surpris par l'efficacité des Colchoneros, qui ont marqué sur contre-attaque par leur recrue hivernale Ademola Lookman (33e).

Au retour des vestiaires, la domination des Merengues n'a pas faibli et la rencontre a basculé une première fois en trois minutes. Vinicius Jr a transformé en force un pénalty obtenu par Brahim Diaz fauché dans la surface (52e) puis Federico Valverde s'est une nouvelle fois montré d'une redoutable efficacité dans son face à face avec le gardien Juan Musso (55e).

Le défenseur argentin Nahuel Molina a remis les deux équipes à égalité d'un missile de 25 m dans la lucarne d'Andriy Lunin (66e). Avant que Vinicius ne signe un doublé après un décalage et un tir enroulé dans l'angle opposé (72e).

Mbappé revient au jeu

Kylian Mbappé, de retour après un mois d'absence en raison d'une entorse du genou, avait été laissé sur le banc au coup d'envoi.

Après avoir joué quelques minutes mardi en Ligue des champions en Manchester City, le capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur du Real cette saison (38 buts en 34 matches), a fait son entrée à la 63e minute au sein d'une équipe réduite à dix à la 77e minute après l'exclusion de Valverde pour un tacle trop appuyé sur Alex Baena, finalement sans conséquence sur le résultat.