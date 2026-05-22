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LaLiga Alaba vers la sortie : le Real accélère son remaniement

ATS

22.5.2026 - 18:49

Le Real Madrid a officialisé vendredi le départ de son défenseur David Alaba. L'international autrichien de 33 ans vient de boucler sa cinquième saison à Madrid.

Keystone-SDA

22.05.2026, 18:49

22.05.2026, 19:04

LaLiga. Le Real Madrid voit «l’une de ses plus grandes légendes» s’en aller

LaLigaLe Real Madrid voit «l’une de ses plus grandes légendes» s’en aller

En fin de contrat, l'ex-joueur du Bayern Munich va quitter le géant espagnol après trois saisons minées par des blessures successives. Dans un communiqué, le Real a fait part de sa «gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d'une équipe ayant brillé durant l'une des périodes les plus fastes de notre histoire».

LaLiga. «J'ai fait de mon mieux» - Arbeloa confirme son départ du Real Madrid

LaLiga«J'ai fait de mon mieux» - Arbeloa confirme son départ du Real Madrid

Arrivé à Madrid en 2021 après avoir tout gagné au Bayern, le capitaine de l'équipe d'Autriche (112 sélections) a disputé 131 rencontres sous le maillot merengue et remporté onze trophées, dont deux Ligues des champions, deux Ligas et une Coupe du Roi. Il s'apprête à disputer sa première Coupe du monde.

Dernier match du Real Madrid

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

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