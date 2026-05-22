Le Real Madrid a officialisé vendredi le départ de son défenseur David Alaba. L'international autrichien de 33 ans vient de boucler sa cinquième saison à Madrid.

🚨👋🏾 OFFICIAL: David Alaba leaves Real Madrid and will be available as free agent, club confirms.



David Alaba and Real Madrid part ways as the Austrian centre back is available as free agent with many clubs already keen. pic.twitter.com/LdYsMx4eNv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Keystone-SDA ATS

En fin de contrat, l'ex-joueur du Bayern Munich va quitter le géant espagnol après trois saisons minées par des blessures successives. Dans un communiqué, le Real a fait part de sa «gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d'une équipe ayant brillé durant l'une des périodes les plus fastes de notre histoire».

Arrivé à Madrid en 2021 après avoir tout gagné au Bayern, le capitaine de l'équipe d'Autriche (112 sélections) a disputé 131 rencontres sous le maillot merengue et remporté onze trophées, dont deux Ligues des champions, deux Ligas et une Coupe du Roi. Il s'apprête à disputer sa première Coupe du monde.

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