Le Real Madrid a annoncé le départ en fin de saison de son capitaine emblématique Dani Carvajal, 34 ans, après plus de vingt ans passés au club, dont treize en équipe première.

Comunicado Oficial: Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial», écrit le Real dans un communiqué.

Freiné par des blessures successives depuis 2024, l'actuel capitaine madrilène est l'une des légendes et des symboles du géant espagnol, qui va boucler le week-end prochain une deuxième saison sans titre majeur.

Carvajal, 34 ans, quittera le Real comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, avec 27 trophées dont six Ligue des champions, quatre Liga et deux Coupes du Roi.

L'international espagnol (52 sélections), également champion d'Europe en 2024, venait de disputer dimanche son 450e match sous le maillot merengue, qu'il porte depuis 2002, d'abord chez les jeunes puis en professionnel. Il avait évolué une saison au Bayer Leverkusen entre 2012 et 2013.

Pour Florentino Pérez, président du Real Madrid actuellement seul candidat à sa réélection, «Dani Carvajal est une légende et un symbole du Real Madrid et de son centre de formation».