FR

LaLiga Le Real Madrid met la pression sur le Barça, Mbappé laissé au repos

Gregoire Galley

14.2.2026

Sans sa superstar Kylian Mbappé, laissé au repos, le Real Madrid a écrasé la Real Sociedad (4-1) samedi au stade Santiago Bernabéu et s’est emparé provisoirement de la première place du championnat espagnol devant le FC Barcelone, sous pression lundi à Gérone.

Real Madrid – Real Sociedad 4-1

Real Madrid – Real Sociedad 4-1

LALIGA | 24ème journée | Saison 25/26

14.02.2026

Agence France-Presse

14.02.2026, 23:32

Quand Mbappé n'est pas là, Vinicius Junior danse. Porté par un doublé de l'attaquant brésilien, qui a provoqué et marqué deux pénalties (25e s.p, 48e s.p), et deux autres buts du jeune Gonzalo Garcia (5e) et du capitaine uruguayen Federico Valverde (31e), le Real a peut-être frappé un grand coup dans la course au titre avec un succès convaincant, enfin.

Cette huitième victoire de suite en Liga permet en effet au géant espagnol (1er, 60 points) de prendre deux longueurs d'avance sur le Barça (2e, 58 points), obligé de rebondir lundi à Gérone après sa claque reçue jeudi contre l'Atlético Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0).

Invaincue jusqu'ici depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur américain Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad (8e, 31 points) voit en revanche sa belle série prendre fin.

Les joueurs d'Alvaro Arbeloa, eux, ont peut-être fait taire pour de bon les sifflets de leur public et démontré qu'ils avaient de quoi réduire leur dépendance extrême aux éclairs de Mbappé, resté sur le banc à trois jours des retrouvailles avec Benfica en barrages de la Ligue des champions.

Le technicien espagnol a aussi idéalement préparé son nouveau face-à-face avec son mentor José Mourinho mardi en faisant tourner en deuxième mi-temps, notamment avec le retour sur le terrain de l'expérimenté Dani Carvajal, avec le brassard autour du bras.

Villarreal rechute

Plus tôt dans l'après-midi, Villarreal (4e, 45 points) s'est fait piéger (2-1) par Getafe (10e, 21 points) au terme d'un match où les anciens lyonnais Martin Satriano et Georges Mikautadze ont été tous les deux décisifs pour leurs équipes.

Dans la course à l'Europe, l'attaquant international espagnol Borja Iglesias, buteur à la 93e minute, a permis au Celta Vigo (7e, 34 points) d'arracher le match nul (2-2) sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (6e, 35 points) et de rester au contact des Catalans.

En lutte pour sa survie dans l’élite, le Séville FC (12e, 26 points), réduit à dix dès la 16e minute, a lui aussi décroché un point précieux (1-1) contre Alavés (13e, 26 points), malgré une fin de match chaotique marquée par l’expulsion de son entraîneur Matias Almeyda.

