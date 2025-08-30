Mené 1-0, le Real Madrid de Kylian Mbappé a renversé Majorque (2-1) samedi au stade Santiago Bernabéu pour prendre provisoirement la tête du championnat espagnol.

Real Madrid - Mallorca 2-1 LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26 30.08.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Surpris sur un corner repris du dos par le buteur kosovar Vedat Muriqi (18e, 1-0), le club madrilène (1er, 9 points) a marqué deux fois en l’espace de deux minutes (37e, 38e) grâce au jeune turc Arda Güler et au Brésilien Vinicius Junior, pour signer sa troisième victoire de la saison.

Décisif lors des deux premières journées, l’attaquant français Kylian Mbappé a connu une soirée frustrante en voyant ses deux buts refusés pour hors-jeu (7e, 45e).