  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le Real poursuit son sans-faute malgré 2 buts refusés à Mbappé

Clara Francey

30.8.2025

Mené 1-0, le Real Madrid de Kylian Mbappé a renversé Majorque (2-1) samedi au stade Santiago Bernabéu pour prendre provisoirement la tête du championnat espagnol.

Real Madrid - Mallorca 2-1

Real Madrid - Mallorca 2-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

30.08.2025

Agence France-Presse

30.08.2025, 23:48

30.08.2025, 23:51

Surpris sur un corner repris du dos par le buteur kosovar Vedat Muriqi (18e, 1-0), le club madrilène (1er, 9 points) a marqué deux fois en l’espace de deux minutes (37e, 38e) grâce au jeune turc Arda Güler et au Brésilien Vinicius Junior, pour signer sa troisième victoire de la saison.

Décisif lors des deux premières journées, l’attaquant français Kylian Mbappé a connu une soirée frustrante en voyant ses deux buts refusés pour hors-jeu (7e, 45e).

LaLiga. Kylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

LaLigaKylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
«Ils font la fête là où d'autres ont tout perdu, c'est honteux»
«La gestion de ce drame fut désastreuse» - Le Valais présente ses excuses
Washington refuse d'accorder des visas pour l'ONU à 80 Palestiniens
Leandro Riedi s'offre un premier 8e de finale en moins de 30 minutes