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LaLiga Le Real Madrid privé de Mbappé pour le Clasico

ATS

10.5.2026 - 12:20

Kylian Mbappé ne disputera pas le Clasico de dimanche. De retour d'une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant du Real Madrid est absent du groupe officiel publié par son club pour affronter le FC Barcelone en Liga.

Mbappé forfait pour le Clasico face au Barça.
Mbappé forfait pour le Clasico face au Barça.
AP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.05.2026, 12:20

10.05.2026, 14:05

Le capitaine de l'équipe de France, qui venait de reprendre l'entraînement cette semaine, n'a pas été convoqué par son entraîneur Alvaro Arbeloa pour cette rencontre qui pourrait offrir le titre au Barça.

Son coéquipier Aurélien Tchouaméni, sanctionné par son club d'une amende de 500'000 euros pour une violente altercation avec Federico Valverde, est en revanche bien présent dans le groupe, comme annoncé la veille par son coach.

LaLiga. Clasico : une balle de titre pour le Barça qui rêve d’enfoncer le Real dans la crise

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Kylian Mbappé est-il un problème pour le Real ? La réponse de Christian Karembeu

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Avant le Clasico, blue Sport s’est entretenu avec Christian Karembeu, double vainqueur de la Ligue des champions avec Real Madrid. Le Français s'est notamment exprimé sur la crise que traverse actuellement la «Maison Blanche»

08.05.2026

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