Le Real Madrid régale grâce à des bijoux de Valverde et Güler !

D'abord bousculé par le promu Elche, le Real Madrid s'est largement imposé samedi (4-1) sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu. Le club de la capitale espagnole revient provisoirement à un point du FC Barcelone, sous pression dimanche face au Séville FC pour conserver sa première place.
Privé de dix joueurs blessés ou suspendus, dont Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, le club madrilène (2e, 66 points) a fait la différence en fin de première mi-temps sur une reprise de volée du défenseur allemand Antonio Rüdiger (39e, 1-0) et un nouveau «golazo» de l'Uruguayen Federico Valverde, auteur de son cinquième but en trois matchs, trois jours après son triplé face à Manchester City en Ligue des champions (45e, 2-0).
Le défenseur espagnol Dean Huijsen, trouvé par le jeune Daniel Yanez, entré en jeu pour la première fois chez les professionnels à 18 ans, a creusé l'écart en deuxième période de la tête (66e, 3-0), mais Elche a sauvé l'honneur en fin de partie grâce à un but contre son camp du malheureux Manuel Angel (85e, 3-1), autre joueur formé au club.
Le milieu turc Arda Güler a cependant décidé de faire lever son public une quatrième fois d'un superbe lob de plus de cinquante mètres (89e, 4-1).