Le Real Madrid régale grâce à des bijoux de Valverde et Güler !

D'abord bousculé par le promu Elche, le Real Madrid s'est largement imposé samedi (4-1) sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu. Le club de la capitale espagnole revient provisoirement à un point du FC Barcelone, sous pression dimanche face au Séville FC pour conserver sa première place.

Real Madrid – Elche 4-1 LALIGA | 28ème journée | Saison 25/26 14.03.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Privé de dix joueurs blessés ou suspendus, dont Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, le club madrilène (2e, 66 points) a fait la différence en fin de première mi-temps sur une reprise de volée du défenseur allemand Antonio Rüdiger (39e, 1-0) et un nouveau «golazo» de l'Uruguayen Federico Valverde, auteur de son cinquième but en trois matchs, trois jours après son triplé face à Manchester City en Ligue des champions (45e, 2-0).

Le défenseur espagnol Dean Huijsen, trouvé par le jeune Daniel Yanez, entré en jeu pour la première fois chez les professionnels à 18 ans, a creusé l'écart en deuxième période de la tête (66e, 3-0), mais Elche a sauvé l'honneur en fin de partie grâce à un but contre son camp du malheureux Manuel Angel (85e, 3-1), autre joueur formé au club.

Le milieu turc Arda Güler a cependant décidé de faire lever son public une quatrième fois d'un superbe lob de plus de cinquante mètres (89e, 4-1).

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