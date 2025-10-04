  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Le Real Madrid relève la tête, des inquiétudes pour Kylian Mbappé

ATS

4.10.2025 - 23:16

Une semaine après avoir été giflé par l'Atlético (5-2) dans le derby de Madrid, le Real s'est ressaisi samedi en battant Villarreal 3-1 avec un doublé de Vinicius et un but de Mbappé, sorti ensuite en grimaçant, visiblement touché.

Real Madrid - Villarreal 3-1

Real Madrid - Villarreal 3-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

04.10.2025

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.10.2025, 23:16

Après huit rencontres de championnat, les Merengue (21 pts) prennent provisoirement la tête du classement à Barcelone (19 pts), qui peut récupérer la première place dimanche en cas de victoire à Séville (16h15).

Après un début poussif du Real, Vinicius a débloqué la situation à la 47e minute (1-0) avant de doubler la marque sur pénalty (2-0, 69e). Kylian Mbappé a marqué ensuite (3-1, 80e) son 14e but en dix matches cette saison, toutes compétitions confondues. Georges Mikautadze avait réduit l'écart entretemps (2-1, 73e).

Le capitaine de l'équipe de France est resté à terre après son but, avant de quitter la pelouse, sans aide mais semblant se plaindre d'une cheville.

Les plus lus

Flottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»
L'État envoie des renforts, les politiques montent au créneau
Sion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !
La Municipalité de Lausanne porte plainte
Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome
Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration