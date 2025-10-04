Une semaine après avoir été giflé par l'Atlético (5-2) dans le derby de Madrid, le Real s'est ressaisi samedi en battant Villarreal 3-1 avec un doublé de Vinicius et un but de Mbappé, sorti ensuite en grimaçant, visiblement touché.
Après huit rencontres de championnat, les Merengue (21 pts) prennent provisoirement la tête du classement à Barcelone (19 pts), qui peut récupérer la première place dimanche en cas de victoire à Séville (16h15).
Après un début poussif du Real, Vinicius a débloqué la situation à la 47e minute (1-0) avant de doubler la marque sur pénalty (2-0, 69e). Kylian Mbappé a marqué ensuite (3-1, 80e) son 14e but en dix matches cette saison, toutes compétitions confondues. Georges Mikautadze avait réduit l'écart entretemps (2-1, 73e).
Le capitaine de l'équipe de France est resté à terre après son but, avant de quitter la pelouse, sans aide mais semblant se plaindre d'une cheville.