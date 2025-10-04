Une semaine après avoir été giflé par l'Atlético (5-2) dans le derby de Madrid, le Real s'est ressaisi samedi en battant Villarreal 3-1 avec un doublé de Vinicius et un but de Mbappé, sorti ensuite en grimaçant, visiblement touché.

Real Madrid - Villarreal 3-1 LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26 04.10.2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Après huit rencontres de championnat, les Merengue (21 pts) prennent provisoirement la tête du classement à Barcelone (19 pts), qui peut récupérer la première place dimanche en cas de victoire à Séville (16h15).

Après un début poussif du Real, Vinicius a débloqué la situation à la 47e minute (1-0) avant de doubler la marque sur pénalty (2-0, 69e). Kylian Mbappé a marqué ensuite (3-1, 80e) son 14e but en dix matches cette saison, toutes compétitions confondues. Georges Mikautadze avait réduit l'écart entretemps (2-1, 73e).

Le capitaine de l'équipe de France est resté à terre après son but, avant de quitter la pelouse, sans aide mais semblant se plaindre d'une cheville.