Le Real Madrid a généré 1,161 milliard d'euros de revenus lors de la saison 2024/25. Cela constitue un nouveau record, selon le classement «Football Money League» publié par le cabinet Deloitte.
Le FC Barcelone, 6e la saison précédente, retrouve le podium (2e) pour la première fois depuis la saison 2019/2020 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros). Le podium est complété par le Bayern Munich (plus de 860 mio d'euros).
Le Paris Saint-Germain, 3e dans la dernière édition du classement, recule d'une place avec 837 millions d'euros, en hausse par rapport à l'année précédente (806 mio d'euros). Liverpool est pour la première fois le club anglais avec les recettes les plus élevées (836 mio d'euros), et bondit ainsi de la 8e à la 5e place.
En 2026, ces 20 clubs de la «Football Money League» ont déclaré des revenus cumulés de 12,4 milliards d'euros, un record et une hausse de 11% par rapport à la saison 2023/2024. L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement: la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.