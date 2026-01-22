Le Real Madrid a généré 1,161 milliard d'euros de revenus lors de la saison 2024/25. Cela constitue un nouveau record, selon le classement «Football Money League» publié par le cabinet Deloitte.

Le Real Madrid a généré 1,161 milliard d'euros de revenus lors de la saison 2024/25. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le FC Barcelone, 6e la saison précédente, retrouve le podium (2e) pour la première fois depuis la saison 2019/2020 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros). Le podium est complété par le Bayern Munich (plus de 860 mio d'euros).

Le Paris Saint-Germain, 3e dans la dernière édition du classement, recule d'une place avec 837 millions d'euros, en hausse par rapport à l'année précédente (806 mio d'euros). Liverpool est pour la première fois le club anglais avec les recettes les plus élevées (836 mio d'euros), et bondit ainsi de la 8e à la 5e place.

En 2026, ces 20 clubs de la «Football Money League» ont déclaré des revenus cumulés de 12,4 milliards d'euros, un record et une hausse de 11% par rapport à la saison 2023/2024. L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement: la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.