Joueur du Real Madrid, Brahim Diaz a manqué l’immanquable mercredi soir face à Majorque (1-0) lors la 19e journée de Liga.

LaLiga : le Real Madrid signe déjà l’un des ratés de l’année Le joueur du Real Madrid Brahim Diaz a manqué l’immanquable mercredi soir face à Majorque lors la 19e journée de Liga. 04.01.2024

2024 vient à peine de débuter et le Real Madrid peut déjà prétendre au prix du raté de l’année. Face au RCD Majorque mercredi au Stade Santiago-Bernabéu, Brahim Diaz a gaspillé une occasion en or à la 69e minute alors que le score était encore nul et vierge.

Suite à une frappe de Rodrygo repoussée par le portier adverse, le milieu de terrain hispano-marocain, entré en jeu une poignée de minutes auparavant (60e), s’est retrouvé seul à seulement quelques mètres du but, n’ayant «plus qu’à» envoyer le ballon au fond du filet. Mais sa tentative de la tête est venue - contre toute attente - «mourir» sur le poteau.

Fort heureusement pour le joueur de 24 ans, le club de la capitale espagnole est finalement parvenu à trouver la faille une dizaine de minutes plus tard grâce à son défenseur Antonio Rüdiger (78e). Avec ce succès étriqué, les Merengue conservent la tête du championnat, à égalité de points (48 unités) avec l’étonnant Gérone.