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Le Special One est de retour Le Real mise sur Mourinho pour sortir de deux saisons blanches

Nathan Fournier

11.6.2026

José Mourinho a été nommé jeudi entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, a annoncé le club madrilène. Agé de 63 ans, l'entraîneur portugais a déjà entraîné le Real, entre 2010 et 2013.

Mourinho revient à Madrid avec une mission claire : gagner.
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ats

Keystone-ATS

11.06.2026, 21:06

Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur deux saisons sans trophée majeur.

Il succède à Alvaro Arbeloa, qui avait lui-même pris les rênes du Real en janvier après l'éviction de Xabi Alonso, huit mois après son arrivée. Mourinho rejoindra le Real le 13 juillet, précise le Real dans un communiqué.

Un retour négocié à prix d'or

Passé notamment par Porto, Chelsea et l'Inter Milan, le «Special One» entraînait le club portugais de Benfica depuis septembre 2025.

Le club lisboète avait annoncé en début de semaine que le Real avait «officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros» et précisé que l'entraîneur portugais avait donné son accord.

La Turquie dans le viseur. José Mourinho dénonce une atteinte à sa liberté d’expression

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Mourinho compte notamment à son palmarès deux Ligues des champions (en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan) et plusieurs titres nationaux (champion du Portugal à deux reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à trois reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter en 2009 et 2010).

Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012.

Le pari de Florentino Pérez

Florentino Pérez, réélu le week-end dernier à la présidence du Real, avait fait de l'entraîneur portugais son choix prioritaire pour revenir sur le banc.

Le patron de la Maison Blanche est convaincu que c'est lui qui a posé lors de son premier passage sur le banc les bases des succès de la décennie suivante, soit «six Ligues des champions en dix ans».

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