Le Real Madrid encore accroché après une fin de match folle

Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur le Barça.

Elche - Real Madrid 2-2 LALIGA | 13ème journée | Saison 25/26 23.11.2025

Keystone-SDA ATS

Menés par deux fois au score (53e et 84e), les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois (78e) et Bellingham la seconde (87e), trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.

Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.

