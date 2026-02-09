Bousculé à Valence, le Real Madrid, deuxième de Liga, est resté dans la roue du FC Barcelone, leader et champion en titre, en s'imposant (2-0) dimanche à Mestalla, grâce à des buts de Kylian Mbappé et du défenseur espagnol Alvaro Carreras.

Le Real ne convainc toujours pas mais il s'accroche. Privé de Jude Bellingham et Rodrygo, blessés, et de Vinicius Junior, suspendu, le club madrilène (2e, 57 points) s'en est remis à une percée dans la surface de son latéral gauche (65e, 1-0) et au 23e but en championnat de l'attaquant français dans le temps additionnel (90e+1, 2-0) pour rester à portée de son éternel rival catalan (1er, 58 points), vainqueur samedi contre Majorque (3-0).

Le capitaine des Bleus, buteur pour son sixième match consécutif, porte son total à 38 unités toutes compétitions confondues avec la Maison Blanche, le meilleur total en Europe, à égalité avec l'Anglais Harry Kane (Bayern Munich).

«J'ai beaucoup de chance. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde, et il le démontre chaque jour, et à chaque match», l'a encensé son entraîneur Alvaro Arbeloa.

«Ce qu'a fait Cristiano (Ronaldo), je me disais que c'était l'oeuvre d'un extraterrestre, et que personne ne pourrait jamais l'égaler. (...) Kylian a encore du chemin à parcourir, mais s'il y a bien un joueur qui peut le dépasser, c'est lui», a-t-il ajouté.

L'Atlético distancé

Pour l'Atlético, en revanche, l'effet Ademola Lookman n'aura pas duré: malgré l'apport de leur recrue nigériane, les Colchoneros se sont inclinés pour la première fois de la saison à domicile en Liga face au Betis Séville de Ricardo Rodriguez (1-0), laissant probablement s'envoler leurs derniers espoirs de titre.

Douchés par une frappe soudaine de l'ailier brésilien Antony (29e, 1-0), les hommes de Diego Simeone, troisièmes avec 45 points, se retrouvent à treize longueurs du FC Barcelone (1er) et douze du Real (2e).

Les Rojiblancos, qui venaient pourtant d'étriller (5-0) la même équipe du Betis (5e, 38 points) il y a trois jours en Coupe du Roi, ont bien mal préparé ce qui ressemble déjà à un rendez-vous crucial jeudi prochain en demi-finale aller de la compétition face au Barça.

Entré en jeu en deuxième mi-temps, Antoine Griezmann a bien failli jouer les sauveurs une fois de plus en provoquant le but égalisateur, marqué contre son camp par le défenseur Diego Llorente (74e), mais refusé pour un léger hors-jeu de l'attaquant français.

La libération pour Lemar

La belle histoire du jour s’est écrite à Séville, où le champion du monde 2018 Thomas Lemar, buteur en Liga pour la première fois depuis près de trois ans, a longtemps cru donner la victoire à Gérone, où il est prêté par l’Atlético.

Le milieu de terrain de 30 ans, freiné par des blessures successives depuis une rupture du tendon d’Achille en 2023, a ouvert le score dès la deuxième minute d’une belle finition du droit.

Mais son équipe (12e, 26 points) n’est pas parvenue à conserver cet avantage et a fini par concéder le nul (1-1), malgré un penalty au bout du temps additionnel manqué par le vétéran Cristhian Stuani, entré en jeu seulement quelques secondes plus tôt pour le tirer (90e+8).

La fin de match a également été mouvementée au Pays basque, où l’Athletic Bilbao (10e, 28 points) s’est fait peur (4-2) face au promu Levante (19e, 18 points), pourtant réduit à dix dès la 17e minute.

Vainqueur en Liga pour la première fois depuis fin novembre, Getafe (11e, 26 points) a brisé sa série noire (2-0) contre Alavés (14e, 25 points), un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.