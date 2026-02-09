  1. Clients Privés
LaLiga le Real s'accroche, Rodriguez et le Betis jouent un vilain tour à l'Atlético

Gregoire Galley

9.2.2026

Bousculé à Valence, le Real Madrid, deuxième de Liga, est resté dans la roue du FC Barcelone, leader et champion en titre, en s'imposant (2-0) dimanche à Mestalla, grâce à des buts de Kylian Mbappé et du défenseur espagnol Alvaro Carreras.

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Agence France-Presse

09.02.2026, 08:01

Le Real ne convainc toujours pas mais il s'accroche. Privé de Jude Bellingham et Rodrygo, blessés, et de Vinicius Junior, suspendu, le club madrilène (2e, 57 points) s'en est remis à une percée dans la surface de son latéral gauche (65e, 1-0) et au 23e but en championnat de l'attaquant français dans le temps additionnel (90e+1, 2-0) pour rester à portée de son éternel rival catalan (1er, 58 points), vainqueur samedi contre Majorque (3-0).

Le capitaine des Bleus, buteur pour son sixième match consécutif, porte son total à 38 unités toutes compétitions confondues avec la Maison Blanche, le meilleur total en Europe, à égalité avec l'Anglais Harry Kane (Bayern Munich).

«J'ai beaucoup de chance. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde, et il le démontre chaque jour, et à chaque match», l'a encensé son entraîneur Alvaro Arbeloa.

«Ce qu'a fait Cristiano (Ronaldo), je me disais que c'était l'oeuvre d'un extraterrestre, et que personne ne pourrait jamais l'égaler. (...) Kylian a encore du chemin à parcourir, mais s'il y a bien un joueur qui peut le dépasser, c'est lui», a-t-il ajouté.

L'Atlético distancé

Pour l'Atlético, en revanche, l'effet Ademola Lookman n'aura pas duré: malgré l'apport de leur recrue nigériane, les Colchoneros se sont inclinés pour la première fois de la saison à domicile en Liga face au Betis Séville de Ricardo Rodriguez (1-0), laissant probablement s'envoler leurs derniers espoirs de titre.

Douchés par une frappe soudaine de l'ailier brésilien Antony (29e, 1-0), les hommes de Diego Simeone, troisièmes avec 45 points, se retrouvent à treize longueurs du FC Barcelone (1er) et douze du Real (2e).

Les Rojiblancos, qui venaient pourtant d'étriller (5-0) la même équipe du Betis (5e, 38 points) il y a trois jours en Coupe du Roi, ont bien mal préparé ce qui ressemble déjà à un rendez-vous crucial jeudi prochain en demi-finale aller de la compétition face au Barça.

Entré en jeu en deuxième mi-temps, Antoine Griezmann a bien failli jouer les sauveurs une fois de plus en provoquant le but égalisateur, marqué contre son camp par le défenseur Diego Llorente (74e), mais refusé pour un léger hors-jeu de l'attaquant français.

Atlético – Betis 0-1

Atlético – Betis 0-1

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

La libération pour Lemar

La belle histoire du jour s’est écrite à Séville, où le champion du monde 2018 Thomas Lemar, buteur en Liga pour la première fois depuis près de trois ans, a longtemps cru donner la victoire à Gérone, où il est prêté par l’Atlético.

Le milieu de terrain de 30 ans, freiné par des blessures successives depuis une rupture du tendon d’Achille en 2023, a ouvert le score dès la deuxième minute d’une belle finition du droit.

Mais son équipe (12e, 26 points) n’est pas parvenue à conserver cet avantage et a fini par concéder le nul (1-1), malgré un penalty au bout du temps additionnel manqué par le vétéran Cristhian Stuani, entré en jeu seulement quelques secondes plus tôt pour le tirer (90e+8).

La fin de match a également été mouvementée au Pays basque, où l’Athletic Bilbao (10e, 28 points) s’est fait peur (4-2) face au promu Levante (19e, 18 points), pourtant réduit à dix dès la 17e minute.

Vainqueur en Liga pour la première fois depuis fin novembre, Getafe (11e, 26 points) a brisé sa série noire (2-0) contre Alavés (14e, 25 points), un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

