Le Real s’arrache et offre un répit à Xabi Alonso

En délicatesse depuis des semaines, le Real Madrid, qui restait sur deux défaites d'affilée, s'est bien repris en s'imposant dans la douleur face à Alavés dimanche lors de la 16e journée de la Liga (2-1). Une victoire qui permet à l'entraîneur Xabi Alonso, menacé, de souffler un peu.

Alavés - Real Madrid 1-2 LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26 14.12.2025

Keystone-SDA ATS

Kylian Mbappé a ouvert le score d'une splendide frappe du droit en première mi-temps (24e), avant que Carlos Vicente n'égalise pour Alavés (68e). Mais douze minutes plus tard (76e), sur une passe de Vinicius, Rodrygo a redonné l'avantage aux Madrilènes, offrant une victoire et un sursis bienvenus à Xabi Alonso. Le Real Madrid, 2e, revient à quatre longueurs du leader barcelonais, vainqueur samedi d'Osasuna (2-0).