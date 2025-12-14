  1. Clients Privés
LaLiga Le Real s’arrache et offre un répit à Xabi Alonso

ATS

14.12.2025 - 23:15

En délicatesse depuis des semaines, le Real Madrid, qui restait sur deux défaites d'affilée, s'est bien repris en s'imposant dans la douleur face à Alavés dimanche lors de la 16e journée de la Liga (2-1). Une victoire qui permet à l'entraîneur Xabi Alonso, menacé, de souffler un peu.

Kylian Mbappé a ouvert le score d'une splendide frappe du droit en première mi-temps (24e), avant que Carlos Vicente n'égalise pour Alavés (68e). Mais douze minutes plus tard (76e), sur une passe de Vinicius, Rodrygo a redonné l'avantage aux Madrilènes, offrant une victoire et un sursis bienvenus à Xabi Alonso. Le Real Madrid, 2e, revient à quatre longueurs du leader barcelonais, vainqueur samedi d'Osasuna (2-0).

