Le retour de Sergio Ramos à Séville : pas tant idyllique que ça

Les ultras du Séville FC se sont opposés au retour de Sergio Ramos dans leur club, que le défenseur espagnol avait quitté en 2005. De vieilles rancunes persistantes en sont la cause.

Sergio Ramos a reçu un accueil particulier pour son retour à Séville. Keystone

18 ans après son départ pour le Real Madrid, Sergio Ramos est rentré au bercail. Mais si ce transfert a tout pour être une belle histoire, le retour au Séville FC du défenseur de 37 ans n’est pas franchement du goût de tout le monde.

Les «Biris Norte», le groupe principal d’ultras du club andalous, a fait savoir mardi dans un communiqué son opposition à l’arrivée de l’arrière central hispanique. Il faut dire que Ramos et les fans sévillans sont en froid depuis de nombreuses années. Chambrage et provocations en tous genres étaient de mise à chaque fois que le champion du monde 2010 revenait sur ses terres. Et la plaie semble encore bien ouverte.

«Nous ne sommes pas motivés par la haine ou la rancœur, mais par l’amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters. Nous pensons que la simple proposition de cette signature est déjà un manque de respect pour les valeurs qui ont fait notre grandeur, pour les symboles et les légendes qui ont défendu notre blason, et pour les milliers de Sévillans qui ont souffert du mépris de ce joueur dans le passé», ont ainsi indiqué les «Biris Norte».

Ces derniers ont toutefois précisé que Sergio Ramos ne subirait aucune insulte ou autre forme de protestation de leur part. Le natif de Camas, qui a évolué au Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons, a préféré revenir dans son club formateur plutôt que de succomber aux sirènes venant d’Arabie saoudite. Il s’attendait sans doute à un meilleur accueil...