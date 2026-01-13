  1. Clients Privés
Tristes images en Liga Le sort s’acharne sur un Ruben Vargas effondré et en larmes !

Nicolas Larchevêque

13.1.2026

De retour au jeu après plusieurs semaines d’absence, Ruben Vargas n’a foulé la pelouse que 8 minutes lundi avec Séville dans le championnat espagnol. Le joueur suisse s’est à nouveau blessé, sortant en larmes.

Le désarroi de Rubén Vargas, à nouveau blessé

Le désarroi de Rubén Vargas, à nouveau blessé

Le joueur de Séville n'a joué que 8 minutes de jeu contre le Celta Vigo avant de s'arrêter et de sortir du terrain. Blessé depuis novembre, l'international helvétique était de retour au jeu, mais un retour de courte durée malheureusement.

13.01.2026

Rédaction blue Sport

13.01.2026, 09:13

La poisse semble coller aux souliers de Ruben Vargas. Le Lucernois de 27 ans, qui était éloigné des terrains depuis fin novembre pour une blessure aux ischio-jambiers, a à nouveau connu des pépins physiques pour son retour au jeu lundi soir avec Séville en Liga.

Introduit à la 59e minute de jeu de la rencontre perdue face au Celta (1-0), l’international suisse (58e sélections) s’est arrêté net quelques minutes plus tard. Consolé par ses coéquipiers, dont son compatriote Djibril Sow, il a ensuite quitté la pelouse (67e) en larmes, sous les applaudissements chaleureux et les regards inquiets du public sévillan.

LaLiga. Privé de Vargas, le FC Séville perd le derby face au Betis de Sow

LaLigaPrivé de Vargas, le FC Séville perd le derby face au Betis de Sow

Même si on ignore pour l’heure la nature exacte de sa nouvelle blessure, le désarroi de Vargas laisse peu de place au doute. Pour rappel, l’ailier helvétique avait déjà été privé de compétition à plusieurs reprises la saison passée pour diverses gênes physiques (aux ischio-jambiers et à la cheville).

Reste désormais à savoir si cet énième coup du sort l’empêchera de retrouver l’entièreté de ses capacités d’ici la Coupe du monde, que la Nati disputera en juin et juillet prochain en Amérique du Nord.

