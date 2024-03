Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham s'est vu infliger deux matches de suspension par la Fédération espagnole mercredi, après le carton rouge reçu lors du match nul (2-2) à Valence samedi dernier.

Valencia – Real Madrid 2-2 LaLiga, 27ème journée, Saison 23/24 02.03.2024

Le club madrilène, actuel leader de la Liga avec une confortable avance sur Gérone (2e) et le FC Barcelone (3e), a fait appel de cette sanction, estimant que l'arbitre avait commis une «erreur» en excluant le joueur anglais, mais le recours a été rejeté par la commission de discipline de l'instance (RFEF).

A Valence, Bellingham avait vivement contesté auprès de l'arbitre sa décision d'invalider son but de la tête dans le temps additionnel, qui aurait pu donner la victoire sur le fil au Real. Dans son rapport, Jesus Gil Manzano a justifié l'exclusion, en expliquant qu'«après la fin du match et toujours sur le terrain, (le joueur) a couru vers moi avec une attitude agressive et m'a crié dessus».

Le meilleur buteur du championnat espagnol (16) manquera donc les deux prochains matches de championnat, dimanche contre Celta Vigo et le 16 mars face à Osasuna.