Les craintes confirmées : fin de saison pour Lamine Yamal !

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être «disponible» pour la Coupe du monde 2026.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au «biceps fémoral» de la cuisse gauche, une blessure qui nécessite plusieurs semaines d'arrêt.

Il «manquera le reste de la saison», indique son club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Traitement conservateur»

Le jeune gaucher, l'une des stars les plus attendues du Mondial nord-américain, va suivre «un traitement conservateur» (sans opération) pour être remis à temps pour le premier match de l'Espagne dans le tournoi, programmé le 15 juin face au Cap-Vert.

Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions, va donc devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses 9 points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Déjà gêné en début de saison par une pubalgie, Yamal, 2e du Ballon d'Or la saison dernière, a pris une nouvelle dimension cette saison avec le géant catalan, dont il est le meilleur buteur et meilleur passeur, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.