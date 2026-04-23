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FC Barcelone Les craintes confirmées : fin de saison pour Lamine Yamal !

Clara Francey

23.4.2026

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être «disponible» pour la Coupe du monde 2026.

Agence France-Presse

23.04.2026, 14:06

23.04.2026, 14:35

L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au «biceps fémoral» de la cuisse gauche, une blessure qui nécessite plusieurs semaines d'arrêt.

LaLiga. Le Barça récolte 3 points, mais Yamal se blesse... en tirant son penalty !

LaLigaLe Barça récolte 3 points, mais Yamal se blesse... en tirant son penalty !

Il «manquera le reste de la saison», indique son club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Traitement conservateur»

Le jeune gaucher, l'une des stars les plus attendues du Mondial nord-américain, va suivre «un traitement conservateur» (sans opération) pour être remis à temps pour le premier match de l'Espagne dans le tournoi, programmé le 15 juin face au Cap-Vert.

Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions, va donc devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses 9 points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Déjà gêné en début de saison par une pubalgie, Yamal, 2e du Ballon d'Or la saison dernière, a pris une nouvelle dimension cette saison avec le géant catalan, dont il est le meilleur buteur et meilleur passeur, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

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