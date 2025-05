Sortis touchés dimanche lors du Clasico perdu face au FC Barcelone (4-3), l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior et l'ailier espagnol Lucas Vazquez sont tous les deux blessés selon le club. Ils viennent s'ajouter lundi à la longue liste d'absents madrilènes.

Vinicius Junior est sorti blessé dimanche lors du Clasico. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le géant espagnol a précisé dans deux courts communiqués les détails des blessures des deux joueurs : une «entorse de la cheville gauche» pour Vinicius, et une lésion au «muscle pectiné gauche», dans le haut de la cuisse, pour Vazquez.

Selon la presse espagnole, le Brésilien et l'Espagnol manqueront au moins les deux prochaines rencontres de Liga, où le Real, distancé à sept points du Barça dans la course au titre, n'a plus grand-chose à jouer. Ils devraient cependant être opérationnels pour disputer le Mondial des clubs à partir du 14 juin.

Les deux joueurs rejoignent à l'infirmerie leurs coéquipiers Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba et les Français Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, également blessés.