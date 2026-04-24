Soirée noire pour le Real Madrid: le club madrilène, déjà distancé dans la course au titre par le FC Barcelone, a concédé le match nul (1-1) dans le temps additionnel sur la pelouse du Betis Séville, alors que Kylian Mbappé venait de quitter le terrain prématurément.

Betis – Real Madrid 1-1 LALIGA | 32ème journée | Saison 25/26 24.04.2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Rejoint par les locaux sur la dernière action du match, conclue par l'ancien barcelonais Hector Bellerin (90e+4, 1-1), le Real (2e, 74 points) donne l'occasion au Barça (1er, 82 points) de s'envoler définitivement vers le titre en cas de succès samedi (16h15) à Getafe.

Le géant espagnol menait pourtant depuis la 17e minute de jeu grâce à un but opportuniste du Brésilien Vinicius Junior (17e, 1-0), mais il n'a jamais su se mettre à l'abri et a surtout vu son avantage préservé par des arrêts décisifs du gardien ukrainien Andriy Lunin.

Mbappé n'était pas présent lors du but égalisateur du Betis (5e, 50 points), car il avait réclamé le changement à son entraîneur Alvaro Arbeloa à la 80e minute après avoir stoppé sa course.

Le capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur de la Maison Blanche n'avait pas de blessure apparente et n'avait pas reçu de coup, mais il a quitté le terrain en grimaçant. Une sérieuse alerte à un mois et demi du Mondial-2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le dernier objectif de sa saison.