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LaLiga Les Merengues retardent le sacre du Barça avant le clasico

ATS

3.5.2026 - 23:00

Le Real Madrid a retardé le sacre annoncé du FC Barcelone en Liga espagnole. Les Merengue ont battu l'Espanyol 2-0 dimanche à domicile, une semaine avant de retrouver les Blaugrana pour un clasico au Camp Nou.

Espanyol – Real Madrid 0-2

Espanyol – Real Madrid 0-2

LALIGA | 34ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

Keystone-SDA

03.05.2026, 23:00

03.05.2026, 23:14

Privé de Kylian Mbappé (blessé), le Real a forcé la décision en deuxième mi-temps grâce à un doublé plein de classe Vinicius Jr. Le premier but, marqué à la suite d'un une-deux avec Gonzalo, a rappelé l'étendue du talent de l'attaquant brésilien.

Avec cette victoire, les Merengue reviennent à 11 points du Barça, qui a battu Osasuna samedi (2-1), alors qu'il reste quatre journées au programme. Les deux géants espagnols s'affronteront dimanche prochain à Barcelone pour un choc qui pourrait sacrer les Catalans en cas de match nul ou de victoire.

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