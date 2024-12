Le Real Madrid s'est largement imposé à domicile contre le FC Séville (4-2), avec un superbe but de Kylian Mbappé, lors de la 18e journée du championnat espagnol et termine l'année à la place de dauphin de l'Atlético Madrid.

Real Madrid – Sevilla 4-2 LALIGA // 18ème journée // Saison 24/25 22.12.2024

AFP Melchior Cordonier

Avec ce 12e succès en Liga, les Merengues (40 pts) reviennent à un point du leader et chippent la deuxième place au FC Barcelone, battu in extremis par l'Atlético (2-1) samedi. Les «Blaugranas» comptent toujours un match de plus que les deux clubs madrilènes.

À domicile cette saison, le Real Madrid a gagné huit rencontres de championnat, pour une seule défaite (4-0 contre le Barça le 26 octobre). Séville reste à la 12e place avec 22 points.

Un grand Real sans Vinicius

Même sans Vinicius, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le Real Madrid n'a pas eu de mal à trouver le chemin des filets, quatre jours après avoir remporté la Coupe Intercontinentale (3-0 contre Pachuca à Doha).

Kylian Mbappé a ouvert le festival de buts de la première période dès la dixième minute d'une magnifique frappe aux 25 mètres dans la lucarne droite d'Alvaro Fernandez (1-0, 10e). Le Français, qui a manqué le match de championnat précédent (3-3 contre le Rayo Vallecano) pour cause de blessure, s'offre un dixième but en Liga.

Après un corner joué à deux par Madrid, Federico Valverde, servi dans l'axe par Eduardo Camavinga, a imité son coéquipier dix minutes plus tard en réussissant à son tour une frappe exceptionnelle aux 30 mètres, cette fois dans la lucarne gauche (2-0, 20e).

Le Real Madrid a attendu la demi-heure de jeu pour tripler la mise: Rodrygo y est allé aussi de son but en reprenant au point de penalty le centre de Lucas Vazquez (33e), avant qu'Isaac Romero ne convertisse de la tête le centre de Juanlu Sanchez deux minutes plus tard. L'attaquant andalou a ensuite buté sur Thibaut Courtois (47e), puis trouvé le poteau (72e).

En seconde période, les Madrilènes ont marqué une quatrième fois grâce au deuxième but de Brahim Diaz cette saison, le premier depuis fin août. Bien servi en une touche par Mbappé, le Marocain a contrôlé dans la surface avant de conclure (4-1, 53e).

En fin de match, Dodi Lukébakio, meilleur buteur de Séville avec huit buts, a réduit le score en trompant Thibaut Courtois au premier poteau, après une très longue passe en profondeur (4-2, 85e).

La rencontre a été marquée par l'entrée en jeu du sévillan Jesus Navas(64e), qui foulait les pelouses pour la dernière fois de sa longue carrière. L'Espagnol de 39 ans a été chaleureusement applaudi par le public du Santiago-Bernabeu. Les joueurs madrilènes lui avaient déjà rendu hommage avant le coup d'envoi, lui offrant un maillot et formant une haie d'honneur.