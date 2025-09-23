  1. Clients Privés
LaLiga Les superstars illuminent le ciel d'un Madrid invaincu

Arthur Rappaz

24.9.2025

Porté par ses stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous deux décisifs, le Real Madrid, leader toujours invaincu, a logiquement dominé le promu Levante (4-1) mardi, signant une sixième victoire en six journées de Liga.

Levante - Real Madrid 1-4

Levante - Real Madrid 1-4

LALIGA | 6ème journée | Saison 25/26

23.09.2025

Agence France-Presse

24.09.2025, 00:01

Le géant espagnol (1er, 18 points) prolonge ainsi son début de saison parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso et prend provisoirement cinq longueurs d’avance sur son grand rival, le FC Barcelone (2e, 13 points) et douze sur son voisin, l’Atlético (12e, 6 points), qu’il affronte samedi (16h15).

Mbappé, auteur d'un doublé en seconde période, d'abord sur un pénalty transformé avec une panenka (64e, s.p), puis en faisant parler sa vitesse, bien lancé par Güler (66e), a confirmé son début de saison stratosphérique, avec désormais 11 réalisations en 9 matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

LaLiga. Le Barça récite scrupuleusement sa leçon, l'Atlético mauvais élève

LaLigaLe Barça récite scrupuleusement sa leçon, l'Atlético mauvais élève

Il a superbement pris le relai de son compère brésilien Vinicius, qui avait ouvert le score d'un coup de génie de l'extérieur du pied droit (28e) et parfaitement servi en contre le jeune argentin Franco Mastantuono, buteur pour la première fois sous le maillot merengue (38e).

L'attaquant camerounais Etta Eyong, opportuniste devant le gardien belge Thibaut Courtois, avait réduit l'écart en début de deuxième mi-temps (54e) pour les promus (16e, 4 points).

Bilbao accroché

Plus tôt dans la soirée, l’Athletic Bilbao (5e, 10 points) a été tenu en échec (1-1) sur sa pelouse de San Mamés par Gérone (20e, 2 points) et a enchaîné un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Le petit club catalan, qui jouait la Ligue des champions la saison dernière, a cru tenir son premier succès de la saison après l’ouverture du score par le Marocain Azzedine Ounahi (9e), mais il reste lanterne rouge avec un bilan de quatre défaites et deux nuls en six journées.

L’Espanyol Barcelone (4e, 11 points), belle surprise du début de saison, a arraché le nul sur le fil (2-2) à domicile contre Valence (9e, 8 points), grâce à un but de son capitaine Javi Puado dans le temps additionnel (90+6).

Sauvé par sa recrue israélienne Manor Solomon (86e), Villarreal (3e, 13 points), a renversé le Séville FC (10e, 7 points) en toute fin de match (2-1).

Cette sixième journée se poursuit mercredi, avec notamment le premier derby madrilène de la semaine entre l'Atlético Madrid (12e, 6 points) et le Rayo Vallecano (14e, 5 points), puis jeudi, avec le déplacement du Barça (2e, 13 points) chez le promu Oviedo (17e, 3 points).

