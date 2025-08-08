  1. Clients Privés
FC Barcelone Incertitude autour de Robert Lewandowski, blessé

ATS

8.8.2025 - 13:30

L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison. C'est ce qu'a annoncé vendredi le club catalan.

Robert Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison avec le Barça.
Robert Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison avec le Barça.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.08.2025, 13:30

08.08.2025, 13:44

«Robert Lewandowski souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche», écrit le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d'indisponibilité du buteur polonais.

L'attaquant de 36 ans est «forfait» pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.

