«Préjudice causé» au club L’ex-président du FC Barcelone dans la tourmente judiciaire

Nicolas Larchevêque

30.9.2025

L'ex-président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu est accusé par la justice espagnole d'abus de fonctions et d'administration déloyale pendant ses six années à la tête du club catalan, a appris l'AFP mardi, confirmant des informations circulant dans la presse.

Josep Maria Bartomeu est accusé par la justice espagnole d'abus de fonctions et d'administration déloyale.
Josep Maria Bartomeu est accusé par la justice espagnole d'abus de fonctions et d'administration déloyale.
KEYSTONE

Agence France-Presse

30.09.2025, 20:03

Bartomeu, président du Barça de 2014-2020, va devoir s'expliquer devant un juge pour des commissions occultes accordées sans consulter son conseil d'administration, notamment dans le transfert de l'ailier brésilien de Bordeaux Malcolm, recruté en 2018 pour plus de 40 millions d'euros.

Selon un document judiciaire consulté par l'AFP, le parquet accuse ainsi l'ancien président blaugrana «d'administration déloyale» et d'avoir «causé un préjudice» à son club «en omettant les devoirs de diligence et de loyauté» qu'impliquaient sa fonction.

«Des erreurs commises»

Le parquet explique s'intéresser en particulier à diverses opérations financières «injustifiées», à hauteur de plusieurs millions d'euros.

Dans un communiqué transmis à plusieurs médias, les avocats de M. Bartomeu concèdent que ce dernier a pu «commettre des erreurs», mais dénoncent les quatre procédures «sans précédent» le visant actuellement, «sans preuve» que l'ex-président barcelonais ait tiré «un bénéfice patrimonial» d'aucune d'entre elles.

